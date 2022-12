Hoe zorg je ervoor dat de accu van je auto langer meegaat?

De accu van je auto is een van de belangrijkste onderdelen van een auto. Het is daarom belangrijk om er goed voor te zorgen. De accu van een auto kan gemiddeld zo’n drie tot vijf jaar meegaan, maar er zijn een paar dingen die je kan doen om de levensduur ervan te verlengen. In deze blog bespreken we hoe je ervoor kan zorgen dat de accu van je auto langer mee gaat, en meer informatie over het onderhoud van dit auto onderdeel!

De levensduur van een auto accu

Vooral mensen die voor een langere tijd een auto hebben, kunnen schrikken als ze horen dat een auto accu gemiddeld drie tot vijf jaar mee gaat. Zo zijn er zonder twijfel erg veel mensen die veel korter met een accu doen, en aan de andere kant veel mensen die pas na zeven jaar hun auto accu moeten laten vervangen! Hoe lang de accu van een auto meegaat, heeft in de eerste instantie veel te maken met de kwaliteit van de accu zelf. Hierbij geldt dus ook dat goedkoop duurkoop is. Wat prijzigere accu’s van bekende merken gaan over het algemeen langer mee. Ook je rijstijl en andere factoren hebben hier echter invloed op.

Je rijstijl en de plek waar je woont

Hoe je rijdt en waar je woont zeggen beide veel over de levensduur van de accu van je auto. Als je alleen veel korte ritjes maakt omdat je bijvoorbeeld op een plek woont waarbij je alles makkelijk met korte autoritjes kan bereiken, is het waarschijnlijk dat je accu minder lang mee gaat. De accu van je auto kun je namelijk het beste zien als een soort dynamo, die oplaadt terwijl je aan het rijden bent. Als je vaak korte stukjes rijdt, heeft de auto niet genoeg kans gehad om de accu goed genoeg op te laden. Rijd dus ook regelmatig langere stukken met je auto van twintig minuten tot een half uur!

Andere stroomverbruikers en de auto accu

De accu van je auto is belangrijk omdat het je auto van stroom voorziet. Accu’s werken door chemische energie om te zetten in elektrische energie. Wanneer je de sleutel van je auto omdraait, begint de accu te werken. Hij stuurt stroom naar de starter, die de motor start. Alle andere stroomverbruikers in je auto, zoals bijvoorbeeld de radio, de autolampen en eventuele dashcams die je hebt, gebruiken echter dezelfde stroom. De kans is dus groot dat de accu van je auto eerder leeg is als je veel andere stroomverbruikers hebt.

Een nieuwe accu voor je auto zoeken

Door deze eenvoudige tips te volgen, kan je ervoor zorgen dat de accu van je auto langer meegaat en nog jaren probleemloos blijft werken! De accu van je auto verzorgen is een essentieel onderdeel van goed onderhoud. Controleer daarom regelmatig de spanning en houd de accu schoon en veilig. Helaas kan je de levensduur niet eeuwig blijven verlengen. Als je op zoek bent naar een nieuwe accu auto, kun je eenvoudig online je kentekennummer invullen om te kijken welke accu’s geschikt zijn voor je auto. Bedankt voor het lezen!