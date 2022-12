Zelf tegels leggen: de drie belangrijkste tips

We klussen niet meer zo fanatiek als twee jaar geleden, maar we klussen nog steeds veel. En hulp inhuren is niet voor iedereen weggelegd – de arbeidstekorten zijn nog altijd enorm in de bouw. Kunnen we niet gewoon zelf die tegels leggen?

Het simpele antwoord is ‘ja, dat kan’. Zo moeilijk is klussen nu ook weer niet. Het meer genuanceerde antwoord is: ‘ja, dat kan, als je je huiswerk doet’. Tegels zijn onvergeeflijk als je de klus afraffelt. En dat afraffelen gebeurt helaas vaak – programma’s als ‘Help, mijn man is klusser’ zijn niet voor niets populair.

Toch ontkomen we er niet aan wat handiger te worden. Tijdens de coronacrisis was het overal te lezen: we verbouwden allemaal tegelijk ons huis én de arbeidstekorten in de bouw liepen flink op. Een plus een is twee – we moesten zelf aan de bak. Inmiddels klussen we wat minder en is het arbeidstekort in de bouw iets minder dramatisch – zie ook de cijfers onderaan dit artikel. Maar nog altijd moeten, of willen, we het vaak zelf doen. Meer dan genoeg reden dus, om nog even op een rijtje te zetten waar je echt op moet letten als je zelf tegels wil leggen.

1. Hou je aan je budget

Tegels zijn er in veel vormen en maten en met evenzoveel prijzen. Maar als je de tegels zelf wil leggen of zetten heb je nog wel wat meer nodig: kit, tegellijm, voorstrijk, allerlei (goed) gereedschap… Met de aanschaf van tegels alleen ben je er nog niet. Het is dus belangrijk even op de prijzen te letten. Gelukkig kan je best wat leuks vinden als je verder kijkt dan de eerste de beste bouwmarkt die je tegenkomt. Bij de betere, gespecialiseerde tegel-outlet bijvoorbeeld, zijn vaak voor een zacht prijsje al heel aardige tegels te krijgen.

2. Kies voor goede tegels

Op de prijs letten is belangrijk, maar let ook op dat je niet teveel inlevert op de kwaliteit. Dat gaat erg vaak mis, als we de klusjesmannen mogen geloven die de rommel achteraf opruimen. Het belangrijkste om op te letten is hoe kras- en slijtvast de tegels zijn (de slijtageklasse). Het is erg vervelend als het glazuur al verkleurt voordat ze goed en wel vastzitten of als er meteen een barst in zit, om maar wat te noemen. Vloertegels kunnen in de regel meer hebben dan wandtegels. Vloertegels kunnen daarom meestal wel op de muur, wandtegels niet op de vloer.

3. Bereid je goed voor

Zoals gezegd, heb je natuurlijk meer nodig dan alleen tegels. Maak een duidelijk lijstje en zorg dat alles er is voordat je begint. Zorg dat je genoeg ruimte hebt om rustig te werken. En vooral: dat het oppervlak dat je wil betegelen egaal is. Bepaal van te voren hoe je de tegels gaat plaatsen en waar je wil beginnen en eindigen. Denk aan zaken zoals de symmetrie van de tegels, de zichtlijn en hoe je wil dat de voegen doorlopen in de hele ruimte.

En inderdaad: als het dan nog niets wordt, kan je natuurlijk nog altijd iemand inhuren. De kans is nu gelukkig ook wel iets groter dat je iemand kan vinden, al blijft het goed zoeken. Volgens cijfers van het CBS verkochten meubelwinkels in het derde kwartaal van 2022 inmiddels 16,5 procent minder artikelen. En volgens een recente publicatie van het EIB worden er tussen 2023 en 2026 genoeg bouwvakkers opgeleid om aan 90 procent van de vraag te voldoen.

Maar dat is tussen 2023 en 2026 dus. Als je nu iemand nodig hebt, heb je niet zo veel aan een tegelzetter in 2025. En de zoekopdracht ‘tegels in huis’ werd in september nog ongeveer 12100 keer ingetikt op Google, in oktober 2022 zelfs 14800 keer. Je bent in ieder geval niet alleen dus. Wel wat beter voorbereid.