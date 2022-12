Nu ook in Nederland een effectieve behandeling tegen aangezichtspijn

Het Isala ziekenhuis kopte enkele maanden geleden dat de behandeling met een Gamma Knife binnen drie maanden de aangezichtspijn deed verdwijnen. Aangezichtspijn noemt men in de geneeskunde ook wel trigeminusneuralgie. Een moeilijk woord dat niets anders wil beschrijven dan hevige, korte pijnscheuten in het gezicht.

Het gaat dan om zenuwpijn en deze ervaart men dan meestal aan één kant van het gezicht. Tussen de aanvallen door (die seconden, maar ook minuten kunnen duren) heeft men dan geen last van de pijn. Aangezichtspijn treft vooral mensen in de leeftijd van veertig jaar en ouder en men ziet dat vooral vrouwen last hebben van deze zenuwpijn. Er zijn vele oorzaken voor aangezichtspijn te benoemen, maar bij de meeste mensen met aangezichtspijn wordt een duidelijke oorzaak niet gevonden. Gelukkig zijn er wel verschillende behandelingen om de pijn tegen te gaan of zelfs weg te nemen.

Gamma Knifebestraling

Het Isala ziekenhuis heeft hier goede ervaringen mee. Met een zogenaamde Gamma Knife wordt een speciale vorm van gerichte bestraling uitgevoerd. Bij deze behandeling wordt de uittrede van de zenuw uit de hersenstam met een hevige dosis bestraald. De pijnklachten verdwijnen dan niet direct, maar geleidelijk. De behandeling met een Gamma Knife is effectief, maar nog erg nieuw. Het is bij deze behandeling dan ook te vroeg om langetermijneffecten te overzien en daarmee dus ook om te zeggen dat de behandeling risicovrij is.

Janetta procedure

Een veelvoorkomende operatie tegen aangezichtspijn is de microvasculaire decompressie, in de volksmond de Janetta procedure. Deze operatie wordt uitgevoerd via een kleine opening in de schedel, achter het oor. Via daar wordt het bloedvat dat waarschijnlijk tegen de zenuw aanklopt, losgemaakt en zorgt men ervoor dat er tussen de zenuw en dit bloedvat een kunststof kussentje komt. Bij deze operatie houdt men normaal gesproken het gevoel in het gezicht. Desondanks kleven er aan de operatie natuurlijk ook wat complicatiemogelijkheden. Vooral een nabloeding is zorgelijk, gezien de plek binnen de schedel.

Operatie

Een wat conservatieve, maar nog altijd gebruikte manier om aangezichtspijn te behandelen is een operatie waarin de wortel van de trigeminuszenuw gedeeltelijk wordt doorgesneden. Deze operatie is een verregaande operatie die enkel wordt uitgevoerd als er geen andere behandeling mogelijk is, of als een tumor de oorzaak blijkt te zijn. Vaak verliest men het grootste gedeelte van het gevoel in het gezicht.

Nieuwe behandeling tegen aangezichtspijn

Wanneer men bovenstaande wegen al heeft behandeld en de pijn blijft terugkomen, of de pijn verdwijnt niet, dan is de kans groot dat de oorzaak van de pijn ligt in psycho-fysiologische factoren. Doktoren zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe, effectieve behandelingen tegen chronische aangezichtspijn en slagen daar soms ook in. Bijvoorbeeld de behandeling tegen aangezichtspijn, ontwikkeld door Dr. Sarno. Door de behandeling te richten op TMS (Tension Myositis Syndroom), is die zeer succesvol gebleken. Dat wil eigenlijk niet anders zeggen dan dat de fysieke klachten worden veroorzaakt door stress en emoties. Wanneer dat het geval is, heeft behandelen tegen fysieke symptomen namelijk geen zin.