Rookmelders redden levens: zo zorg je voor een veilige woning

Sinds 1 juli is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat voor nieuwbouwhuizen al sinds 2003, maar in de nieuwe wetgeving staat nu dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. En dat is met een reden, want brand kan veel schade aanrichten. Hoe zorg je nu voor een veilige woning?

Doden door afwezigheid rookmelders

Rookmelders zorgen ervoor dat brand een stuk eerder opgemerkt kan worden. Dat voorkomt schade aan de woning en inboedel en kan daarnaast natuurlijk ook levens redden. Vorig jaar vielen er nog 31 doden door brand in een woning zonder rookmelders. Dat is zo’n beetje het jaarlijks gemiddelde. Beschouw een rookmelder daarom niet zomaar als een verplichting. Wanneer er ‘s nachts een brand uitbreekt is de kans klein dat je op tijd wakker bent voordat de rook te dik is. Je ruikt namelijk niets wanneer je slaapt, waardoor je ook niet wakker wordt van de geur. Om die reden kan een rookmelder het verschil maken tussen leven en dood. Masset Solutions is specialist in brandbeveiliging. Je kunt onder meer bij ze terecht voor advies en de installatie van een brandmeldinstallatie. Op massetsolutions.nl is meer informatie te vinden over de mogelijkheden.

De hoeveelheid rookmelders

Hoeveel rookmelders heb je eigenlijk nodig voor een veilig huis? Dat hangt af van het soort woning. In zelfstandige woningen, zoals eengezinswoningen, appartementen en studio’s moet op iedere verdieping minstens één rookmelder hangen. In kamerwoningen moet bovendien in elke studentenkamer een rookmelder geïnstalleerd zijn. En in ieder geval telt, hoe meer rookmelders hoe beter. Volgens experts is één rookmelder in een klein appartement voldoende, maar bij een gezinswoning zijn er wel tussen de vier en acht noodzakelijk. Het is daarnaast zeker verstandig om er eentje te plaatsen in elke ruimte waar je doorheen moet op weg van de slaapkamer naar buiten, de kortste vluchtweg.

Kies de goede plek

Het is niet handig om rookmelders op plekken te hangen waar valse alarmen mogelijk zijn, zoals in de badkamer of in de keuken. Een rookmelder kan immers afgaan door de stoom van een hete douche of door de dampen van het koken. Ook is het belangrijk om er op te letten dat het alarm altijd hoorbaar moet zijn tot in de slaapkamer, zodat je gewekt wordt in geval van brand. Het beste is om te kiezen voor rookmelders die je draadloos met elkaar kunt koppelen. Als je op de tweede verdieping slaapt en er is rook op de begane grond in de woonkamer, dan zul je brandmelder beneden niet snel horen. Als ze aan elkaar gekoppeld zijn en tegelijkertijd afgaan, dan zul je zeker wakker worden.

Rookmelders controleren

Ondanks dat de meeste rookmelders een piepsignaal geven wanneer de batterij op is, is het toch goed om iedere twee maanden te checken of alles nog goed werkt aan de hand van de testknop. Rookmelders met een niet-vervangbare batterij die minstens tien jaar meegaat zijn natuurlijk nog makkelijker. Stof daarnaast ook om de zes maanden je rookmelders af om ervoor te zorgen dat de rook nog goed gedetecteerd kan worden. De beste rookmelders kun je verbinden met je wifi-netwerk en een smartphone app, zodat je op je smartphone meldingen kunt ontvangen als het alarm afgaat.

Veiligheid

Rookmelders zijn een wettelijke verplichting en staan soms vermeld bij de voorwaarden in je verzekeringscontract. Mocht er dus brand uitbreken en je hebt geen rookmelders, dan vergoedt de verzekering de schade niet. Voor je eigen veiligheid, woning en inboedel is het daarom van groot belang dat je je woning brandveilig inricht met goede rookmelders.