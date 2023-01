Goed horen? Hier 5 tips!

Wanneer de trilharen in uw binnenoor beschadigen, veroorzaakt dat gehoorschade. Deze trilharen kunnen met het ouder worden op natuurlijke wijze wegslijten. Overmatige geluidsoverlast kan echter ook trilharen beschadigen. Door de geluidsdruk raken de haartjes overbelast en gaan ze kapot. Beschadigde trilharen geven geen of de verkeerde informatie door. Dit kan leiden tot gehoorverlies of hoorbare geluiden en piepjes.

De meeste mensen doen jarenlang niets om hun slechter wordende gehoor aan te pakken. Gehoorverlies heeft verschillende oorzaken, maar de meeste zijn te wijten aan natuurlijke slijtage. Het gebruik van hoortoestellen of het bezoeken van een audicien kan helpen.

Doe een gehoortest bij een audicien

We hebben allemaal wel eens gehoorproblemen. Dit betekent niet noodzakelijk dat je gehoorverlies heeft. Maar het is altijd goed om dit te bevestigen met een gehoortest, waarbij wordt gekeken naar wat je oren kunnen horen. Tijdens de test in de winkel krijg je een speciale hoofdtelefoon op. Hierdoor worden je oren volledig afgesloten zodat je niet gestoord wordt door omgevingsgeluid. Gehoorverlies heeft niet alleen te maken met luidheid of zachtheid, maar ook met toonhoogte (frequentie), dus je hoort een reeks piepjes.

Begin met een hoortoestel dragen

Als er gehoorverlies bij je is vastgesteld, wordt het gebruik van hoortoestellen aanbevolen. Omdat hoortoestellen je helpen beter te horen, worden je hersenen actiever in het verwerken van geluiden. Het werkt dan om te voorkomen dat gehoorverlies na verloop van tijd erger wordt. Wanneer je denkt dat je onbehandeld gehoorverlies hebt, is het handig om een afspraak te maken bij een audicien.

Reinig de gehoorgang regelmatig

Een ander advies om op natuurlijke wijze uw gehoor te verbeteren is het reinigen van je oren. Reinig jouw gehoorgang regelmatig voor een optimaal resultaat. Oorsmeer wordt namelijk geproduceerd in de gehoorgang. Een vertrouwde dikke wasachtige substantie die na verloop van tijd uithardt en oxideert. De productie van oorsmeer verschilt van persoon tot persoon. Het speelt een rol bij het beschermen van jouw gehoor tegen bacteriën en invloeden van buitenaf.

Probeer een auditieve training

Gehoortraining is een natuurlijke manier om jouw gehoor te verbeteren. Dit wordt meestal aanbevolen voor of na het plaatsen van een hoortoestel om optimaal profijt te hebben van het hulpmiddel. Een auditieve training bestaat uit verschillende sessies en bevat oefeningen die je helpen specifieke geluiden beter te onderscheiden, te begrijpen en zelfs te onthouden. Strategiespellen, gehoorspellen of cognitieve associaties kunnen je helpen jouw gehoor te stimuleren en de hersenen te trainen om geluiden te herkennen en afstanden te beoordelen. Het helpt ook om jouw gehoor meer gericht te maken. Bijvoorbeeld in een rumoerige omgevingen. Training worden over het algemeen voorgeschreven door een KNO-arts of jou behandelde arts.

Overige tips om beter te horen