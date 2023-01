Het Vergeten Kind wil dat leeftijdsgrenzen worden losgelaten in beleid en praktijk jeugdzorg

Jaarlijks worden ruim 3.300 uit huis geplaatste jongeren 18 jaar en dat is een punt in hun leven waarop er heel veel verandert in de zorg die ze tot dan toe hadden. Het wegvallen van de zorg levert veel extra stress en onzekerheid op voor deze kinderen. Met name de vraag of zij na hun 18e verjaardag mogen blijven wonen op dezelfde plek zorgt voor veel onrust. 65% van de jongeren die op een groep woont moet verhuizen. Bijna een kwart van de ondervraagde jongeren weet een maand voor ze 18 jaar worden niet of ze op hun woonplek kunnen blijven.

Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Het Vergeten Kind naar de effecten van 18 jaar worden op deze kwetsbare kinderen.

Door problemen thuis hebben jongeren in de jeugdzorg een moeilijke jeugd en een beperkt vangnet. Op hun 18e verjaardag valt alle zorg en hulp weg en wordt er van hen verwacht dat ze op eigen benen staan. Een oneerlijke en risicovolle start van een volwassen bestaan, vindt Het Vergeten Kind. Daarom start de stichting een petitie om de ontwikkeling van een kind voorop te zetten en de leeftijdsgrens los te laten bij de zorg voor jongeren.

De week van het vergeten kind

Tijdens de Week van Het Vergeten Kind, van 29 januari tot en met 4 februari, komt de stichting in actie en wordt Nederlanders gevraagd om de petitie te tekenen.

“Ik had helemaal geen zin om 18 te worden”

Kenley (20) groeide op in een onveilige en moeilijke gezinssituatie. Als kind verhuisde hij veel. Daardoor heeft hij moeite om zich te binden. Als hij 15 is loopt hij voor het eerst van huis weg en komt hij uiteindelijk in de residentiële jeugdzorg terecht.

“De laatste maanden voor mijn 18e verjaardag had ik veel stress. Ik sliep slecht. Anderen zeiden enthousiast tegen me hoe gaaf het was dat ik bijna 18 werd. Maar ik had er geen zin in. Ik wilde helemaal niet 18 worden, want dan zou ik op straat komen te staan.”

Bekijk hier het filmpje van Kenley.

Verlengde jeugdzorg



Aan het onderzoek werkten 176 uit huis geplaatste jongeren en 105 hulpverleners mee. Voor deze jongeren bestaat de mogelijkheid om verlengde jeugdzorg aan te vragen. Hulpverleners geven in het onderzoek aan dat dit een complex proces is. Daarnaast geeft 91% van hen aan dat zij zien dat gemeenten verschillend omgaan met een aanvraag en dat de plek waar je woont bepalend is of het toekennen van verlengde jeugdzorg mogelijk is voor een kind.

“Het belang van het kind werd volledig genegeerd. Eerst was er onduidelijkheid over de financieel verantwoordelijke gemeente, omdat beide gemeenten naar elkaar wezen. Daarna werd bekend welke gemeente het ging oppakken en werd de aanvraag afgewezen, omdat het perspectief onvoldoende was onderzocht. De jeugdige werd op straat gezet, waardoor moeder haar als laatste redmiddel weer in huis heeft genomen. Dit was voor zowel de jeugdige, moeder als de broertjes en zusjes onwenselijk.” vertelt een jeugdbeschermer in het onderzoek.

Dak- en thuisloos

“Uit ons onderzoek komt naar voren dat 22% van de jongeren, die op hun 18e verjaardag moet verhuizen, dak- of thuisloos wordt. We weten niet van al deze jongeren hoe lang ze dak- of thuisloos zijn. Sommigen kunnen binnen enkele dagen onderdak hebben gevonden, anderen leefden langer zonder vast onderdak. Ze leiden een zwervend bestaan en slapen bij vrienden, kennissen of zelfs op straat. Door wat ze hebben meegemaakt en hun beperkte vangnet zijn ze heel kwetsbaar en lopen zij een groot risico om terug te vallen in oude patronen. De laatste tijd is er veel te doen over jongeren die dak- of thuisloos worden. Terecht vinden wij. Ieder kind dat op straat beland is er één te veel. Het sterkt ons in onze oproep om de zorg voor jongeren pas te laten stoppen als zij er klaar voor zijn en dit niet te koppelen aan een leeftijd. We kunnen het probleem van dakloosheid onder de jongeren niet oplossen als we het probleem van de leeftijdsgrenzen in de jeugdzorg niet aanpakken.” legt Margot Ende, directeur van Het Vergeten Kind, uit.

Onderzoek ‘Mijn problemen waren niet opeens weg, mijn ‘thuis’ en begeleiding wel.’

Stichting Het Vergeten Kind heeft onderzoek gedaan onder 176 uit huis geplaatste jongeren en 105 hulpverleners: