De energiecrisis in 2023: zullen ‘gewone’ energiecontracten dit jaar weer terugkeren?

De energieprijzen zijn al enige periode astronomisch hoog. Zowel bedrijven als huishoudens merken dat het verbruiken van energie flink meer geld kost dan voorheen, waardoor het voor sommigen zelfs onbetaalbaar is geworden en de verwarming tijdens deze winter vaker uit moet blijven. Toch lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zien zijn. De overheid komt met vergoedingen en ook energiebedrijven werken aan verandering. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Regelingen vanuit de overheid

De overheid heeft besloten om huishoudens een handje te helpen en heeft daarom ten eerste vanaf 1 januari dit jaar een prijsplafond voor energiekosten bepaald. Dat houdt in dat er een maximumprijs is per m3 gas en per kWh. Wel geldt er een verbruiksplafond, oftewel een maximum energieverbruik tot waar deze prijzen gelden. Voor Nederlanders die een blokaansluiting hebben voor elektriciteit, gas of warmte is er daarnaast een aparte regeling ingesteld om in de kosten tegemoet te komen. Voor die groep sluit het prijsplafond namelijk niet altijd aan. Met verschillende regelingen vanuit de overheid worden de kosten dus een stukje beter behapbaar.

Inkoopprijzen dalen

De inkoopprijzen voor gas en elektriciteit gaan langzaam iets omlaag en dat heeft ook invloed op de energiecontracten . Waar het voorheen nog lastig was om een vast contract te krijgen of deze op te zeggen, veranderen nu veel energiebedrijven hun spelregels. De kosten voor variabele energiecontracten dalen en daarnaast wordt er ook meer ruimte gecreëerd voor langjarige contracten met vaste prijzen. Daarmee lijkt de markt voor energiecontracten langzaam te kalmeren. De verwachting is dat dat al die voorjaar, vanaf ongeveer april zal gebeuren.

Nieuwe vaste contracten

Hoewel er geen vastomlijnde beloftes worden gemaakt door energieleveranciers, denken de grote spelers wel na over de invulling en voorwaarden van de mogelijke nieuwe vaste contracten. Zo staat vast dat de contracten strenger worden. Klanten moeten een contract tot het einde uitzitten en riskeren anders een boete, maar energiebedrijven moeten ook in staat zijn om hun vaste prijsbelofte waar te maken. Voor de consument is het verstandig om de prijzen voor energie goed te vergelijken om zo de beste optie te kunnen kiezen.

Eisen van buitenaf

De nieuwe regels worden niet alleen bedacht door de energiebedrijven zelf, ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een eisenlijstje opgesteld. De nieuwe regels hebben enige overeenkomsten met de regels rondom het afsluiten van een hypotheek. Zo kun je een vast contract beëindigen, maar dan moet je wel de kosten betalen voor het verlies dat het energiebedrijf maakt.

Ook de overheid is betrokken bij de veranderende contracten en voeren de druk behoorlijk op bij energiebedrijven om de vaste contracten terug te brengen. Op dit moment wordt er nagedacht over nieuwe wetten waarbij energiebedrijven geen andere keus hebben om vaste contracten van minstens twaalf maanden aan te bieden. Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft laten weten dat dat nodig is omdat de overheid tegen het einde van 2023 een einde wil maken aan betalen van de energierekeningen van Nederlandse huishoudens buiten het prijsplafond. Dit jaar moet er dus worden gewerkt naar een betaalbare en goede oplossing voor alle partijen, want zelfs als de energiecrisis na de jaarwisseling nog niet voorbij is, zal het prijsplafond volgens minister Kaag van Financiën niet worden verlengd. Voor het aankomende jaar hoeven huishoudens in ieder geval minder te lijden onder de hoge kosten en de kans is groot dat ‘normale’ energiecontracten dit voorjaar weer terugkomen.