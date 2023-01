Hoe vraag je subsidie aan voor een groen dak?

Dat je de betaalde btw over de aanschaf en installatie van je zonnepanelen terug kunt vragen, weet je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat veel gemeentes, waterschappen en provincies subsidie aanbieden voor de aanleg van een groen dak?

Voordelen van een groen dak

Een groen dak wordt bedekt door een plantenlaag die bestaat uit laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Zo’n dak heeft veel voordelen voor het milieu. Het houdt bijvoorbeeld meer (schoon) regenwater vast dat anders naar het riool zou stromen. Bovendien verhoogt het groene dak de biodiversiteit van de woonomgeving en zetten de sedumplantjes CO2 in de lucht om in zuurstof. En met de gestegen energieprijzen heeft het nog een groot voordeel. Het sedumdak of groene dak isoleert het de woning zowel in de winter als de zomer. Het heeft zelfs een positief effect op het rendement van zonnepanelen. Door verdamping zorgen de plantjes voor een lagere temperatuur rondom de panelen waardoor het paneel niet te heet wordt door de zon en optimaal blijft werken.

Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren gemeenten, waterschappen en provincies groendaken en gevels door subsidies te verstrekken. En omdat een groen dak niet alleen goed is voor uw woning, maar ook voor de omliggende woningen voordelen biedt, geven sommige gemeenten tot wel 50% subsidie op een groen dak!

Voorwaarden en regelingen

Het waterbergend vermogen en andere prestaties van het groendak, de minimale oppervlakte en het tijdstip van aanvraag zijn belangrijke voorwaarden om op te letten bij een subsidie groendak. De aanvraag kun je doorgaans online doen. Zorg dan wel dat je de juiste documenten paraat hebt, die bij de aanvraag moeten worden meegeleverd. In de meeste gevallen heb je minimaal een offerte of nota, fotomateriaal, situatietekening en een bewijs van betaling nodig. Maar in sommige gevallen moet de aanvraag vooraf, in andere regio’s juist achteraf ingediend worden. Daarnaast zijn er vaak beperkte budgetten afhankelijk van waar je woont en zijn subsidies niet eeuwig aan te vragen.

Helaas heeft elke gemeente dus haar eigen voorwaarden en regelingen voor subsidie op een groen dak. De precieze voorwaarden voor sedumdak subsidie verschillen dan ook. Het heeft veel zin om regelmatig de website van de gemeente waar je woont te checken en op de hoogte te zijn van eventuele veranderingen in het beleid. Op energiesubsidiewijzer.nl staan per gemeente, provincie of waterschap de actuele en precieze voorwaarden.

Subsidie aanvraag uit handen

Helaas is ook dat niet altijd even overzichtelijk en kan een subsidie aanvragen voor een groen dak dan ook best tijdrovend en ingewikkeld zijn. Sommige leveranciers van groene daken regelen de subsidie aanvraag voor het sedumdak voor hun klanten. Meestal weten zij alles van de subsidieregelingen van uw gemeente. Dat is wel zo makkelijk en maakt het verduurzamen van woningen stukken aantrekkelijker. Een vaak gevraagde voorwaarde hiervoor is dat de aanleg en het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf zoals Solar Sedum. Zij leveren energiedaken die voldoen aan alle regels om in aanmerking te komen voor sedumdak subsidie in de betreffende gemeente.