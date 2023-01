Veilig deurbeslag moet aan veel eisen voldoen

Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden woninginbraken gepleegd. Politie en justitie doen er alles aan om dit te voorkomen. Maar uit onafhankelijk onderzoek dat de stichting Nationale Inbraakpreventie heeft laten uitvoeren, blijkt dat inbrekers nog steeds in miljoenen woningen vrij eenvoudig kunnen toeslaan.

Gelegenheid maakt de dief

Zo’n 80 procent van alle inbraken wordt namelijk gepleegd door gelegenheidsdieven. Zo vergeet 1 op de 7 volwassenen weleens de voordeur af te sluiten. En 40 procent van de kinderen onder de 15 jaar doet vrijwel nooit de voordeur op slot met een sleutel, als zij als laatste hun huis verlaten. Pubers nemen meer verantwoordelijkheid, maar ook in deze groep doet 1 op de 5 vrijwel nooit de voordeur achter zich op slot.

Met de juiste preventie-maatregelen kun je jezelf echter beschermen tegen diefstal of inbraak. De kans op een inbraak neemt met maar liefst 80% af op het moment dat jij een goed én gecertificeerd veiligheidsslot in combinatie met veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder in jouw deur plaatst. Gelukkig doen veel mensen dit al, waardoor het aantal inbraken en inbraakpogingen stevig verlaagd is. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2021 was dit gedaald tot onder de 23.500.

Door de ogen van een inbreker

Het loont dus echt om je huis goed te beveiligen door een deurbeslag specialist. Eigenlijk zou je je huis daarvoor eigenlijk eens door de ogen van een inbreker moeten bekijken. Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk en overschat nooit je eigen beveiliging. Als ze willen komen dieven namelijk overal binnen. Er wordt het meest ingebroken via de achterdeur, keukenraam en voordeur.

Criminelen gebruiken de achterdeur nog altijd het meest om een woning binnen te komen. De tweede meest voorkomende inbraakplek is de voordeur. Zo’n 30 procent van de ondervraagden gaf aan geen deurbeslag met cilinderbeveiliging te hebben aangebracht op de achterdeur. Een beetje inbreker die dit deurbeslag echter ziet, zal vaak een deurtje verder gaan. Voor de voordeur geldt dit voor 37 procent van de gevallen.

Flipperen met een creditcard

Een goed veiligheidsslot, liefst in combinatie met een of meer bijzetsloten, is dan ook essentieel. Naast een goed veiligheidsslot en bijzetsloten is een anti-inbraakstrip ook een goed idee. Dit voorkomt dat de deur met een breekijzer kan worden opengebroken, en helpt ook tegen de ‘flippermethode’, waarbij het slot met een plastic kaartje (zoals een bonuskaart of creditcard) open wordt gewipt. Een beetje inbreker die dergelijk deurbeslag ziet, zal vaak een deurtje verder gaan. Tegenwoordig zijn er ook slimme sloten of mechanische zelfsluitende sloten, die ervoor zorgen dat een dichtgetrokken deur direct op slot wordt gedraaid.

Als de dief zowel de voor- als achterdeur overslaat om in te breken, dan is een openslaand raam de eerste voor de hand liggende plek om zijn kans te wagen. Het is daarom zaak om ook de beveiliging van de rest van je huis op orde te hebben. Als zo’n openslaand raam of deur niet is voorzien van twee raamboompjes dan kan de inbreker eenvoudig met een grote schroevendraaier of koevoet het raam forceren. Plaats altijd meerdere sloten op de deuren aan de achterkant en draai deze bij voorkeur op slot. Uw ramen kunt u beveiligen tegen inbraak met raamsloten en inbraakwerende raamuitzetters.

Keurmerk

SKG sloten met het drie sterren keurmerk zijn de meest inbraakwerende sloten op de markt. Deze sloten bieden bescherming tegen kerntrekken, een methode waarbij de cilinder uit het slot wordt geboord. Om dit te voorkomen hebben SKG*** sloten een cilinder van gehard staal. Een SKG slot met 3 sterren biedt ook weerstand tegen andere zware gereedschappen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) raadt een SKG slot met 3 sterren dan ook van harte aan. Maar zorg ook dat scharnieren, deuren en kozijnen voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaard. Want inbrekers richten zich altijd op de zwakste plek.

Prioriteiten stellen

Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Gemiddeld spenderen huiseigenaren die een inbraak (of poging daartoe) hebben meegemaakt zo’n 650 euro aan preventie in en om het huis. Maar inbraakbeveiliging is deels ook een kwestie van prioriteiten stellen. Gelukkig is veiligheidsbeslag er tegenwoordig in alle denkbare stijlen. Inbraakpreventie hoeft dus niet ten koste te gaan van de uitstraling van je woning. Van de buitenkant is vaak niet eens te zien dat de rozetten, deurschilden en deurkrukken op en in je huis er voor de veiligheid zijn.