Ook benieuwd naar de reistrends in 2023? ‘Off the grid’ en nostalgie zijn de thema’s

Uit recent onderzoek van Booking.com over het ‘nieuwe reizen’ onder 24.000 reizigers uit 32 landen en gebieden, blijkt dat in 2023 zijn de meeste reizigers op zoek zijn naar off-the-grid vakanties waar men kan ontsnappen aan de realiteit van alledag. Bijna de helft wil dat hun reiservaringen een meer back-to-basics-gevoel hebben, terwijl 58% geïnteresseerd is in het leren van overlevingsvaardigheden zoals het verkrijgen van schoon water en een vuurtje stoken.

Daarbij is het overgrote deel van de respondenten op zoek naar nostalgische vakanties, zoals het bezoeken van oude filmlocaties, romantische kastelen en ontspannen bootje varen over meanderende rivieren. Bijna een kwart wil zich zelfs onderdompelen in de romantiek van het pre-digitale tijdperk. Ja zelfs Millennials en generatie Z-reizigers die dat nooit zelf hebben meegemaakt!

Een klein stukje paradijs

Waar ter wereld kun je dat nog vinden? Een zoektocht van de redactie van Nieuws.nl naar een dergelijke vakantie-ervaring eindigt in Slovenië waar de romantiek en de natuur voor het oprapen ligt. En zelfs voor ‘oude’ filmlocaties kun je naar Slovenië afreizen.De actiefilm ‘Death Train’ uit 1993 met Pierce Brosnan in de hoofdrol is gefilmd in Slovenië en Kroatië. De ‘Kronieken van Narnia : Prins Caspian’ uit 2008 is deels geschoten in de Soca vallei waar de Soca rivier met prachtig helder water door stroomt.

Het land is dan ook ook uiterst geschikt voor een roadtrip die je langs sprookjeskastelen (500!), door groene bossen, langs brede rivieren en zelfs langs de 47 kilometer lange kustlijn leidt. Kamperen, vuurtjes stoken en water drinken uit de rivier, het is er allemaal mogelijk. Slovenië is een klein stukje paradijs, dat gewoon in Europa ligt. Vooral de bekende plekken zoals de meren Bohinj en Bled zijn populair, en ook de prachtige hoofdstad Ljubljana is een aanrader.

Vergeet je vignet niet

Wel is het officiële vignet voor Slovenië verplicht om gebruik te mogen maken van de autosnelwegen én autowegen. In Slovenië betaal je tol door middel van een autovignet. De tolverplichting geldt voor al het gemotoriseerd vervoer: personen- en bestelauto’s en campers. Ook motoren dienen een tolvignet te hebben. Je kunt het vignet natuurlijk online kopen als je je reis voorbereidt maar het is ook bij tankstations vlak voor de Sloveense grens in Oostenrijk te koop.

Elektrisch rijden? Geen probleem!

Mocht je met een elektrische auto reizen dan heb je bovendien nauwelijks laadstress. Energiebedrijf Zonneplan berekende op basis van data van de Europese Commissie het gemiddelde aantal kilometers tot een publieke laadpaal in alle Europese landen. Slovenië komt uit de bus als misschien wel de meest interessante EV-vakantiebestemming. Je rijdt er namelijk grotendeels naar toe door landen uit de top-10 qua laadpaaldichtheid. Het energiebedrijf adviseert dan wel via België, Luxemburg, Frankrijk en Liechtenstein te rijden, in plaats van rechtstreeks via Duitsland richting Oostenrijk te toeren omdat de Duitse elektriciteitsprijs de op drie na hoogste van de wereld is. In Frankrijk betaal je bijna de helft minder en datzelfde geldt voor eindbestemming Slovenië.

Kortom, redenen genoeg om af te reizen naar dit prachtige land.