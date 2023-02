7 goede redenen om een tattoo te verwijderen

Ooit vond je het misschien een geweldige tatoeage, maar nu kan je er haast niet meer naar kijken zonder ineen te krimpen. Wat de reden ook is dat je niet meer blij bent met je tattoo, gelukkig hoeft deze er niet permanent op te blijven zitten. Een tattoo verwijderen is tegenwoordig namelijk heel eenvoudig en veilig. Twijfel je nog of je wel of niet de stap neemt? Dit zijn zeven goede redenen om een tattoo te laten verwijderen.

Je smaak is veranderd

Door de jaren heen veranderen veel mensen, en dat kan ook invloed hebben op je smaak. Wat je tien jaar geleden mooi vond, vind je nu misschien wel afschuwelijk. Een tattoo die niet meer past bij je smaak van nu, kan ervoor zorgen dat je telkens een vervelend gevoel krijgt wanneer je ernaar kijkt. En dat wil je natuurlijk liever niet. Wanneer je smaak veranderd is heb je goede reden dus om je tattoo te laten verwijderen.

Je tattoo is verbonden aan sterke herinneringen

Of je je tattoo nu hebt laten zetten samen met een ex geliefde of tijdens een onprettige periode, wanneer er emoties verbonden zijn aan een tattoo, kan dat oud zeer naar boven halen iedere keer dat je ernaar kijkt. Tegenwoordig gaan er steeds meer koppels uit elkaar. Hoewel je misschien nooit rekening hebt willen houden met het idee dat je relatie stuk kan lopen, is een constante herinnering aan je ex natuurlijk niet prettig. Een goede reden om die herinnering van je lichaam af te halen.

Slecht vakmanschap

Niet iedere tattoo heeft een even mooi resultaat. De professionaliteit en ervaring van een tattoo artiest kan veel invloed hebben op hoe de tattoo er uiteindelijk uitziet. Heb je iets laten zetten door iemand met weinig ervaring? Of heb je ooit zelf of met vrienden geëxperimenteerd met een apparaat van Aliexpress? Dan is het een goede reden om bij een mislukte tattoo een laserbehandeling om het te verwijderen te overwegen.

Omgeving

Een tattoo kan invloed hebben op de manier waarop anderen je zien. Misschien wil je liever niet de hele tijd geassocieerd worden met de band waar je zo fan van bent of de diepe quote die je levensfilosofie representeert.

Professionaliteit op het werk

Het kan zijn dat je tijdens het zetten van de tattoo niet helemaal na had gedacht over hoe je op de werkvloer gezien wilt worden. Misschien had je zelfs niet helemaal voor ogen hoe je carrière zou gaan verlopen. Maar als je je ongemakkelijk voelt tijdens meetings door een zichtbare tattoo, dan is dat een goede reden om ´m weg te laten halen.

Iets nieuws willen

Als je een tattoo al lange tijd hebt, dan kan het ook zomaar zijn dat je erop uitgekeken bent geraakt. Na jaren hetzelfde plaatje op dezelfde plek, kan een verandering als een frisse wind in je leven komen. Iets nieuws willen is dus ook een prima reden om je tattoo te laten verwijderen.

Tattoo laten verwijderen

Als je dan eenmaal de beslissing hebt gemaakt, dan kun je op zoek gaan naar een plek om je tattoo te laten verwijderen. Tattoo verwijderen Amsterdam? Dan zit je bij Undo op het juiste adres. Als één van de beste klinieken worden tattoo’s snel, effectief en veilig weg gehaald met de beste laser in Nederland. Zo hoef je dus niet je leven lang een tattoo op je lichaam waar je niet helemaal blij mee bent.