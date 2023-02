Meer doe-het-zelven in 2023

Avonden lang kijkt Nederland naar programma’s waarin mensen, bekend én onbekend, de handen uit de mouwen steken om huizen, hotels, B&B’s én soms zelfs kastelen op te knappen. Of het nou gaat om mensen die in ‘Ik vertrek’ aan de slag gaan met het opknappen van een B&B (Bed and Breakfast), mensen die meedoen aan wedstrijden om de mooiste appartementen te maken (The Block) of mensen die hun hele persoonlijkheid steken in het renoveren van een kasteel (Chateau Meiland). Kijken naar hoe anderen klussen is al tijden populair.

Meer doe-het-zelf

Maar inmiddels nemen we zelf ook vaker de boormachine en de hamer in de hand. Het leven is sinds de stijgende energieprijzen en de inflatie van 2022 immers steeds duurder geworden. Een renovatie of verbouwing uitbesteden is voor veel mensen momenteel echt te kostbaar. Maar we willen ons huis toch graag verduurzamen en dus gaan veel mensen gewoon zelf aan de slag. Vereniging Eigen Huis geeft op hun site verschillende tips om in 2023 zelf aan de slag te kunnen in huis en op het internet barst het van de filmpjes die uitleg geven van het installeren van zonnepanelen tot het opknappen van je badkamer.

Gebruik de juiste materialen

Toch zijn mensen vaak bang om zelf thuis te klussen. Zeker als men zich iets minder klusvaardig voelt, denk men al snel dat alles heel lelijk wordt. Het goede nieuws voor een ieder die zelf denkt nog niet eens een schilderij recht op te kunnen hangen, is dat dat vaak goed op te lossen is met de juiste materialen. Het is dan ook belangrijk om je van te voren goed voor te bereiden en te zorgen voor goed materiaal, geschikt voor de klus.

Als het gaat om het juiste materiaal, dan kan het al iets kleins zijn als schroeven. Als men bijvoorbeeld van zichzelf weet dat hij/zij met schroeven altijd scheuren in hout veroorzaakt, dan is het slim om te kijken naar welke schroeven je gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan scharnierschroeven. Deze zijn er op gemaakt dat het hout van de kozijnen niet splijt én dat de kop van de schroef in het hout verzinkt. Dat ziet er ook nog eens mooi uit. En al je gaat werken met harde steensoorten, kun je maar beter kiezen voor steenschroeven. Deze schroeven zijn erg sterk en kunnen dan ook zware steensoorten dragen. Steenschroeven zijn bijvoorbeeld ook geschikt om door beton heen te komen.

Advies vragen

Ondanks het feit dat alles duurder wordt, is het dus niet nodig om klusjes te laten liggen. Maak een goede afweging tussen de kosten en de tijd die je zelf kwijt zou zijn tegenover de kosten en de tijd die je kwijt bent als een professional het doet. Omdat er zoveel keuze is in het aanbod van goed klusmateriaal, kan het best voorkomen dat je door de bomen het bos even niet meer ziet. Gelukkig kun je, ook zonder het klussen uit handen te geven, vaak te rade gaan bij een professional. Zij kunnen vaak goed vertellen welk materiaal goed past bij de klus.