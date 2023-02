Jaloezieën brengen de energierekening naar beneden!

De gasprijzen doen menig Nederlander op het hoofd krabben. Waar gemeentes de discussies voeren over het uitkeren van een bijdrage aan de gasrekening van gezinnen met een minimum inkomen, zijn particulieren een zoektocht begonnen naar de beste manieren om het huis én warm te houden én de gasrekening te kunnen blijven betalen.

De omgekeerde bloempotten met waxinelichtjes waren even trending, maar bleken gevaarlijk. Een warmtepomp en zonnepanelen zijn een investering die niet iedereen kan doen. De juiste raambekleding kan echter ook isolerend werken! Milieu Centraal berekende dat in een vrijstaand huis met goede raambekleding tot wel 270 kubieke meter gas kan worden bespaard. Meerdere of dikkere laagjes waar de warmte doorheen moet dringen helpt het huis warm te houden. Milieu Centraal meldt dat bekleding van aluminium ook heel goed werkt. Maar het beste advies was toch om de gordijnen niet over de verwarming heen te laten vallen.

Jaloezieën

Zo kunnen jaloezieën bijvoorbeeld helpen bij het isoleren van een huis. Een betaalbare oplossing voor huishoudens bij wie andere isolatieoplossingen een te grote aanslag op de spaarpot zou doen. Veel van de warmte in huizen verdwijnt via de ramen en ruiten naar buiten. Nu kunnen natuurlijk gordijnen worden opgehangen, maar tegenwoordig zijn jaloezieën naast praktischer ook meer in de mode. De strakke uitstraling geeft rust en warmte in huis.

Hout of aluminium

Met kale ramen verlies je al snel zo’n 20 tot 30% van de warmte in huis. Door de adviezen van het Milieu Centrum is bekend dat aluminium goed werkt en aluminium jaloezieën dan ook prima werken. Houten jaloezieën staan er eveneens om bekend dit warmteverlies enorm terug te dringen. Het voordeel van jaloezieën tegenover rolgordijnen is dat jaloezieën ook op de schuine stand kunnen en daarmee toch voor een mooie lichtinval kunnen blijven zorgen. Een rolgordijn is open of dicht. Een mooi voordeel van houten jaloezieën is daarnaast dat hout van nature een warme uitstraling heeft. Naast de letterlijke warmte die jaloezieën vast houden, geeft het dus ook een figuurlijke warmte in huis. Kaarsjes aan en de sfeer is niet meer te breken.

Prijzen

Jaloezieën zijn allicht goedkoper dan een dak vol zonnepanelen of de aanschaf van een warmtepomp. En het is natuurlijk altijd fijn om goedkoop uit te zijn. Veel aanbieders bieden gratis kleurenstaaltjes aan, zodat al gratis over de kleur besloten kan worden. Daarnaast kun je vaak online zelf al bereken wat de kosten ongeveer zullen worden. Een specifieke offerte kan een vervolgstap zijn als men zeker is van het feit dat het budget toereikend is. Natuurlijk zijn de kosten afhankelijk van de grote van de jaloezieën die men wil. Er valt daarbinnen best veel te kiezen. Naast materiaal natuurlijk de afmetingen in breedte en afmetingen van de lamellen.