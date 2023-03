Rolluiken in strijd tegen inbrekers

Financieel gaat het voor veel mensen niet voor de wind deze eerste maanden van 2023. Hoge energierekeningen en andere stijgende vaste lasten geven veel druk op het budget. Mensen nemen uit wanhoop soms rare keuzes om aan geld te komen. Het komt dan ook niet geheel als verrassing dat het aantal woninginbraken sterk toegenomen was. De laatste keer dat de inbraakcijfers zo hoog waren, was in 2017, toch alweer 6 jaar geleden.

Het kan dan ook geen kwaad om eventueel een paar kleine veranderingen bij huis door te voeren in het kader van inbraakpreventie. Zo gaf Vastgoed Actueel tegen het einde van vorig jaar nog mee dat rolluiken naast een tal van andere voordelen, goed werkt als inbraakpreventie.

Inbraakpreventie

Rolluiken kopen kan dus helpen tegen inbrekers. Om te beginnen beschermen rolluiken de ruiten en een ingegooid raam zit er dan ook niet meer bij. Wanneer inbraakpreventie één van de redenen voor een rolluik is, is het verstandig om te kiezen voor een stevig rolluik. Een optiemogelijkheid is ook altijd een optilbeveiliging. Deze beveiliging maakt het haast onmogelijk om het rolluik van buitenaf te openen. Een inbreker zal dus geen kans meer maken om een ruitje in te tikken en een raam of deur van buitenaf te openen. Als gevolg zal de inbreker liever kijken naar een ander huis, ééntje waar hij misschien wel ongezien en ongehoord naar binnen kan sluipen.

Zonwerend én duurzaam

De hoofdfunctie van rolluiken is zonwering. Veelal zullen mensen een rolluik dan in de eerste plaats ook kopen om de zon buiten te houden. Naast dat inbraakpreventie dus een extra motivatie kan zijn, is ook isolatie een puntje om over na te denken. In tijden waarin duurzaamheid en het besparen op de energierekening veelal het gesprek van de dag is in de politiek én privé, kan het dan ook geen kwaad eens naar rolluiken te kijken. Tijdens de koude maanden kan een goed afgesloten rolluik de stookkosten drastisch verlagen. Zeker met de wetenschap dat al snel 20 tot 30% van de warmte via ramen ontsnapt. In de warme maanden kan een rolluik de warmte juist heel goed buiten houden! Met de lente en de zomer in het vooruitschiet ook een fijne gedachte. Mooie bijkomstigheid is dat men ook rolluiken kan kopen die automatisch door zonlicht bediend worden. Overigens werken die door een inwendige accu ook als er een noodgeval is.

Geluidsisolatie

Naast dat rolluiken het huis goed isoleert op het gebied van duurzaamheid, wordt ook geluid goed tegengehouden. Geluidsoverlast van buiten wordt daarmee tot een minimum beperkt en van een feestje zal buiten toch minder te horen zijn. Tevens kan je de ruimte met een rolluik ook mooi verduisteren, altijd goed voor een feestje.

Rolluik kopen

De aanschaf van een rolluik kan best prijzig zijn. De prijs wordt echter vaak opgekrikt door lever en montagekosten. Sommige aanbieders waar je rolluiken kan kopen kiezen er dus voor om de montage door de klant zelf te doen, zodat de prijs een stuk lager uit kan vallen.