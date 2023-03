Ondanks gestegen premie autoverzekering besparing mogelijk

Niet alleen de boodschappen, de energieprijzen maar ook de autopremies zijn een stuk hoger dan een jaar geleden. Het is met al deze prijsstijgingen een flinke uitdaging om wat zuiniger leven. Toch valt er veel te besparen op je autoverzekering als je goed oplet. Want wat bepaalt de premie van je autoverzekering eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat je de kosten binnen de perken houdt?

Leeftijd en kilometers

Dat leeftijd een rol speelt, weten we eigenlijk allemaal wel. Verzekeraars gaan er immers van uit dat het risico op schade bij de jongste en de oudste groep weggebruikers groter is. Het gebrek aan rijervaring betekent dat jongeren meer premie moeten betalen. En bij senioren is de verwachte afnemende alertheid in het verkeer een factor die de prijs doet stijgen. Het zal ook niemand verbazen dat het aantal kilometers dat je per jaar rijdt ook meetelt. Want bij elke kilometer meer, neemt de kans op schade toe. Maar er zijn nog veel meer zaken die bepalend zijn.

Andere factoren die de premie verhogen

Neem nou het gewicht van de auto. Op gas of elektriciteit rijden maakt de auto zwaarder door de gastank of accu. Meer gewicht betekent ook meer impact bij een botsing en daardoor meer schade. Een dure auto’s van een bepaald merk? Ook dan betaal je vaak meer premie. De topsnelheid die zulke auto’s kunnen behalen richt bij een botsing nu eenmaal meer schade aan. Ook in het geval van diefstal van de auto of inbraak maakt het merk en inhoud van de auto uit. Rijdt je dan ook nog veel in de Randstad waar veel verkeer rijdt, betekent dat ook een verhoogde kans op ongelukken en dus een hogere premie. En heb je veel schade in het verleden gereden en geclaimd dan krijg je een zogenaamde malusregistratie. Of u wordt geweigerd als klant, of u gaat het in uw portemonnee voelen vanwege een hogere premie. Maar het omgekeerde is ook het geval. Hoe langer je schadevrij rondrijdt, des te meer korting je op je premie krijgt.

Hoe bespaar je op je autoverzekering

Met al deze factoren in je achterhoofd is het goed om te weten dat je ondanks de stijgende premies en wellicht je stijgende leeftijd je nog steeds geld kunt besparen op je autoverzekering. Neem daarom je autoverzekering regelmatig onder de loep. Misschien past je huidige verzekering niet meer bij jouw auto en omstandigheden. Regelmatig je autoverzekering vergelijken, kan je dus veel geld opleveren.

4 tips

1. Betaal kleine schades zelf

Heb je een kras op je auto? Soms is het voordeliger om die reparatiekosten zelf te betalen en niet te claimen op de verzekering. Door een beroep te doen op je autoverzekering verlies je namelijk no-claimkorting, waardoor de premie stijgt.

2. Kies de juiste dekking voor jouw auto

Welke dekking bij jouw auto past, hangt af van verschillende factoren. Een nieuwe of dure auto heeft een uitgebreidere dekking nodig dan een oude. Eigenlijk zou je elk jaar moeten checken of de dekking nog past bij de leeftijd en waarde van de auto.

3. Dubbel verzekerd?

Vooral bij aanvullende autoverzekeringen, zoals een inzittendenverzekering, kun je dubbel verzekerd zijn. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat alleen de bestuurder niet onder WA-dekking valt maar alle passagiers vaak wel. Of een aanvullende rechtsbijstandverzekering. Die is niet nodig als je al een losse rechtsbijstandsverzekering hebt waar verkeersdekking bij zit.

4. Overweeg een hoger eigen risico

Het laagst mogelijke eigen risico lijkt interessant, omdat je dan bij schade maar een klein deel zelf betaalt. Vaak kun je echter met een hoger eigen risico zoveel besparen dat dit makkelijk opweegt tegen die ene keer dat je schade hebt.