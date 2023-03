Antwerpse start-up lanceert nieuw online kortingsplatform ‘ZIT deals’

Meer dan ooit is de consument gedreven om geld te besparen. Het vinden van de beste prijs is de missie geworden van ieder van ons, zeker als het om duurdere aankopen gaat zoals meubels. Maar het leven is druk. Zonder tijd om het internet af te struinen en prijzen te vergelijken, betaal je al snel een pak te veel. Het nieuw gelanceerde kortingsplatform ‘ZIT deals’ neemt de tijdrovende koopjesjacht van je over. Het online platform richt zich exclusief op zitmeubels en verzamelt alle actuele kortingen van populaire webshops in de sector.

Alle aanbiedingen voor zitmeubels op één plek

Voorbij zijn de dagen dat je naar verschillende winkels moest hollen, met meubels sjouwde en veel tijd en geld kwijt was om je interieur in te richten of een upgrade te geven. Tegenwoordig kopen velen hun zitmeubels online, vanuit hun luie (oude) zetel. Het is makkelijk, er is meer keuze, en de online-shopper kan flink wat geld besparen. Online circuleren tal van kortingscodes voor webshops, en er zijn vaak speciale acties te vinden die je niet kunt verzilveren in de fysieke winkel. Een paar uren scrollen, zoeken, vergelijken en uitproberen moet je er dan wel bijnemen. Althans, tot nu.

Sinds kort kunnen de erg promogevoelige maar drukbezette klanten, hun gading vinden op het nieuwe online kortingsplatform ‘ZIT deals’. ZIT deals bundelt kortingen op een wisselende selectie van zitmeubelen, en maakt alle deals vindbaar op één plek. Veel kortingssites bieden een mengelmoes van deals voor restaurants, kleding, elektronica, reizen enzovoort. ZIT deals beperkt zich heel bewust tot zitmeubilair. Het platform doorzoekt het aanbod van meer dan 30 webshops in de sector, zodat klanten op elk moment verzekerd zijn van de beste prijs, zonder uren te verliezen aan zoek- en vergelijkwerk. Deelnemende webwinkels zijn onder meer Leen Bakker, Naduvi en La Redoute. Verwacht wordt dat er komende weken nog veel meer meubelzaken zullen volgen.

Hoe werkt het precies?

Als je de website van ZIT deals bezoekt, vind je de beste deals van de dag meteen op de startpagina. Alle afgeprijsde zitmeubels staan gerangschikt op categorie. Zo is er bijvoorbeeld een categorie voor banken, eetkamerstoelen met armleuning, fauteuils, bureaustoelen en zitzakken. De gebruiker selecteert de gewenste categorie en vervolgens verschijnen alle actuele kortingen in die categorie op het scherm. Aan de linkerkant van de pagina kunnen klanten de getoonde aanbiedingen nog verder filteren op kleur, prijs en korting. De site heeft ook een ingebouwde zoekfunctie waarmee gebruikers snel specifieke deals of artikelen terugvinden.

Zodra de gebruiker een aanbieding op het oog heeft, linkt het platform rechtstreeks door naar de webshop van het artikel. Daar krijgt de gebruiker alle productdetails te zien, en kan hij eventueel de bestelling plaatsen en de aankoop afronden. ZIT deals biedt dus niet zelf de deals aan, maar functioneert als een portaal naar diverse webshops.

Het is ook heel laagdrempelig om gebruik te maken van het platform. Gebruikers hoeven niet eerst een account aan te maken, hun gegevens achter te laten of een app te downloaden. Via de smartphone, tablet of pc kun je de website van ZIT deals bezoeken en meteen bladeren door honderden aanbiedingen van online meubelretailers. Geen addertjes onder het gras, geen verborgen kosten, wel gratis toegang tot een van de grootste kortingsplatformen voor zitmeubels in België en Nederland.

Elke dag nieuwe deals

Elke dag zoekt en navigeert het ZIT deals-team door de wilde zee van online deals en kortingen op zitmeubels, om ze vervolgens aan te bieden op het platform. De koopjesexperts werken de klok rond om te controleren of elke gepubliceerde aanbieding werkt en up-to-date is, zodat gebruikers niet teleurgesteld achterblijven. Prijsbewuste online-shoppers kunnen zo het hele jaar door profiteren van een actuele, online koopjeshoek.

De speurtocht naar het beste koopje is een integraal onderdeel geworden van de online winkelcultuur en beïnvloedt in zekere zin hoe we ons voelen over de artikelen die we aanschaffen. ZIT deals is gemaakt om snel en eenvoudig online de beste deal te vinden. Door voor de aankoop te browsen door de kortingscatalogus van ZIT deals, kunnen shoppers slimmere beslissingen nemen en makkelijk honderden euro’s besparen op hun bestelling.

Tijd om eens te gaan kijken, nietwaar?