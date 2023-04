Bijna 3 op de 4 ouders zet kind (vaak ongevraagd) op social media

Zonnige vakantiefoto’s, geweldige schoolprestaties of een lieve verjaardagswens: 72% van de ouders deelt informatie over hun kind op social media, vaak zonder toestemming te vragen. Veel ouders zijn zich niet bewust van de risico’s dat dit met zich meebrengt. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl onder 811 Nederlanders.

Facebook, Instagram en andere online platformen staan vooral vol met kiekjes van kinderen: 57,3% van de ouders deelt wel eens een foto van hun kind online. Ook de naam (36,8%) en leeftijd, geboortedatum of verjaardag (31,8%) van een kind worden vaak door ouders op social media gezet.

Toestemming van kind voor veel ouders onnodig

Ruim vier op de tien ouders vraagt hun kind nooit toestemming wanneer zij online iets over hen posten. Een deel van de ouders heeft er simpelweg niet aan gedacht om toestemming te vragen (11%), waar andere ouders vinden dat zij hun kinderen geen toestemming hoeven te vragen (8,6%). Dat een kind te jong (of niet in staat is) om goedkeuring te geven, is voor één op de vier ouders de voornaamste reden om het niet te vragen.

Dat veel ouders dus geen toestemming aan hun kind vragen, is opvallend: bijna de helft van deze ouders wil namelijk zelf wél dat er toestemming wordt gevraagd, als door iemand anders iets over hen gepost wordt.

Veel ouders houden geen rekening met privacy van kinderen

Ouders die online informatie delen over hun kind, kunnen privacy-risico’s op verschillende manieren verkleinen, al houdt de grote meerderheid van de ouders hier geen rekening mee.

Zo schermt 51,4% van de ouders hun profiel niet af voor onbekenden wanneer zij iets over hun kind plaatsen. Alle gedeelde informatie over het kind is voor de hele wereld zichtbaar. Ook houdt 57,6% van de ouders er geen rekening mee of een kind een ontbloot (boven)lijf heeft op een foto of in een video.

David Janssen, cybersecurity analist bij VPNGids.nl, zegt hierover: “Kinderen in het zwembad of op het strand zijn natuurlijk enorm schattig. Maar, helaas zijn er mensen die zulke foto’s met seksualiteit in verband brengen. Je kunt het posten hiervan dus het beste vermijden.”

Daarbij sluit bijna vier op de vijf ouders niet uit informatie te delen over de school of (sport)vereniging van hun kind. Janssen: “Door dit soort persoonlijke informatie te delen, deel je indirect de locatie van je kind. Mensen met verkeerde intenties kunnen hierdoor precies nagaan waar je kind op dat moment is.”