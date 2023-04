Nationale poepdag 2023: We poepen allemaal, maar waarom is het zo lastig om erover te praten?

Je ontlasting geeft een indicatie hoe het met je gezondheid gaat. Helaas besteden mensen weinig aandacht aan hun ontlasting en praten ze er nauwelijks over. Schaamte zorgt er bijvoorbeeld voor dat veel mensen te laat naar de huisarts gaan bij klachten. Ze praten liever niet over problemen rondom de ontlasting of pijn bij het poepen. Terwijl die informatie juist veel zegt over je gezondheid en veel vervelende klachten kan voorkomen. “Laatst had ik in de spreekkamer een jonge vrouw die op haar werk liever niet naar de wc ging om te poepen. Ze stelde het uit, waardoor ze buikkrampen en een opgeblazen buik kreeg. Maar door het uitstellen raakte haar spijsvertering ontregeld en kreeg ze verstopping. En dat alleen door schaamte over iets wat we allemaal doen,” zegt huisarts Tamara de Weijer. “Ik zie dit soort klachten steeds vaker en wil graag samen met MLDS het taboe doorbreken zodat we makkelijker gaan praten over onze ontlasting en de klachten die daar soms bij komen kijken.”

Poep is goud voor onderzoek

In onderzoeken die de MLDS financiert speelt ontlasting vaak een sleutelrol. Want je ontlasting vertelt je veel over je gezondheid. Je poep is door de mix aan bacteriën uit je darmen net zo uniek en herkenbaar als je vingerafdruk. Poep bestaat uit darmbacteriën en water vermengd met restjes voedsel die het lichaam niet heeft gebruikt. Gezonde poep kan zelfs gebruikt worden in een poep-transplantatie. De nuttige bacteriën uit de donorpoep zorgen ervoor dat het microbioom van een patiënt met bijvoorbeeld colitis ulcerosa zich herstelt en de klachten verdwijnen of verminderen. Poep is dus echt goud waard.

5 tips voor een gezonde ontlasting

Ook zelf kun je van alles doen voor een gezonde ontlasting. Met deze handige tips kan iedereen zelf grip houden op gezonde darmen en een prettig wc-bezoek.

Tip 1: is natuurlijk om je poep te checken met de checkjepoep-test zodat je weet waar je op moet letten.

Tip 2: ga als je moet. Als je dat niet doet kun je last krijgen van verstopping en darmklachten.

Tip 3: zorg voor een gezonde zithouding op de wc, dat is belangrijk voor een goede stoelgang. Een gehurkte houding is het beste, dus liever met een iets lagere wc (of een krukje onder je voeten).

Tip 4: kies vezelrijk eten en drink voldoende water, dat helpt om goed te kunnen poepen.

Tip 5: zorg voor voldoende beweging en ontspanning. Dat houdt je darmen fit en in beweging.

Maar misschien wel het allerbelangrijkste: praat over je ontlasting als je merkt dat er iets niet goed gaat of veranderd is. Ga naar de huisarts en vertel wat er is. En ga als dat kan altijd naar de wc als je moet, waar je ook bent. Poepen is een normale functie van je lichaam die hoort bij gezond leven.

Over MLDS

Een gezonde spijsvertering voor iedereen: dat is het doel van de Maag Lever Darm Stichting. Meer bewustwording, vroege opsporing en een betere kwaliteit van leven. Daar zetten we ons samen met artsen, onderzoekers, vrijwilligers, collectanten en donateurs elke dag vol overgave voor in. We financieren mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen. En we maken ons er sterk voor dat iemand die ziek is snel de juiste behandeling krijgt. Maar veel liever voorkomen we dat iemand een spijsverteringsziekte krijgt. Daarom zeggen we tegen iedereen in Nederland: Listen to your guts! Want je spijsvertering vertelt je alles over je gezondheid. www.mlds.nl.