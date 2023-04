Oranje Fonds: Sociale initiatieven belangrijke speler in strijd tegen armoede

Sociale initiatieven zijn een belangrijke speler in de strijd tegen armoede. Maar die rol kunnen ze nu onvoldoende pakken. Dat signaleert het Oranje Fonds. Te veel potentiële vrijwilligers, samenwerkingspartners maar ook mensen in armoede, weten deze organisaties helaas nog niet te vinden. Om sociale initiatieven onder de aandacht te brengen lanceert het fonds vandaag een campagne onder de noemer Samen tegen armoede, want iedereen doet ertoe.

Bijna 1 miljoen Nederlanders leven in armoede en velen voelen de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie. Gelukkig zijn er duizenden sociale initiatieven die ervoor zorgen dat deze mensen er niet alleen voor staan. “Sociale Initiatieven staan dicht bij de mensen waar het om gaat en sluiten aan bij wat zij nodig hebben” vertelt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. “Ze werken veel met vrijwilligers die steun en concrete hulp kunnen bieden, ook buiten kantooruren om. Sociale initiatieven kunnen een grote bijdrage leveren in het armoedevraagstuk, míts ze gezien worden als belangrijke partij, financiering krijgen, er lokaal goed tussen initiatieven samen wordt gewerkt én ruimte wordt gecreëerd vanuit de overheid.”

Samenwerking

Met deze campagne wil het Oranje Fonds sociale initiatieven onder de aandacht brengen van mogelijke samenwerkingspartners, donateurs, mensen die in armoede leven en potentiële vrijwilligers. Er is namelijk altijd wel een initiatief in de buurt. Zo wil het Oranje Fonds bijdragen aan structurele oplossingen en samenwerking binnen het armoedevraagstuk. Zodat minder mensen in armoede en schulden raken, bestaande armoede en schulden afnemen en mensen in armoede minder barrières ervaren en écht mee kunnen doen in de samenleving. Want iedereen doet ertoe.

Uitgelicht

In de campagne worden drie sociale initiatieven uitgelicht als voorbeeld voor de vele sociale initiatieven in Nederland. IDO Lelystad is daar een van. Deze stichting is er voor mensen die door eenzaamheid, armoede, schulden of psychische problemen de weg naar de hulpverlening niet meer kunnen vinden. Ook Warm Rotterdam wordt uitgelicht. Dit is een netwerk van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, bedrijven en instanties dat kennis over armoede en schulden deelt. Het derde voorbeeld is Learn2Work, dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt zodat zij terug kunnen keren op de arbeidsmarkt óf weer gaan deelnemen aan scholing zodat zij een startkwalificatie halen.

Belangrijk aandachtsgebied

Het Oranje Fonds zet zich al sinds 2002 in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Armoede is een belangrijk aandachtsgebied en het fonds steunt jaarlijks verschillende initiatieven die zich inzetten om armoede tegen te gaan. Met het programma Meedoen, Samen uit de Armoede heeft het fonds de afgelopen drie jaar extra intensieve ondersteuning geboden aan initiatieven die zich richten op mensen in armoede. En binnen het Corona Sociaal Herstelfonds zijn organisaties gesteund die te maken hadden met toegenomen of veranderde armoedeproblematiek door de coronacrisis. Het programma Samen Sterker tegen Armoede is in november 2022 opgezet samen met Nationale-Nederlanden. Binnen dit programma worden lokale initiatieven versterkt die versnippering en inefficiëntie tegengaan in de armoedehulpverlening.

Ertoe doen

Het Oranje Fonds gebruikt ‘ertoe doen’ sinds november 2021 om aan te geven hoe belangrijk sociale initiatieven voor onze samenleving zijn. Zij doen ertoe voor heel veel mensen. Tegelijkertijd wil het fonds hiermee onderstrepen dat iedereen ertoe doet, wie je ook bent en waar je wieg ook gestaan heeft. De campagnes onder deze noemer zijn opgezet vanuit het inzicht dat iedereen ertoe wil doen. En dat is wederkerig; mensen willen voelen dat ze ertoe doen én ze willen ertoe doen voor anderen. Maar ‘ertoe doen’ is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen verliezen het gevoel dat ze ertoe doen, bijvoorbeeld door armoede, uitsluiting, eenzaamheid of psychische problemen. Hoe sterk ze ook zijn, ze komen er niet altijd alleen uit. Een sociaal initiatief geeft dan steun.

Oranje Fonds