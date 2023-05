Wat wordt er bedoeld met letselschade?

U bent gewond geraakt door een ongeluk. U loopt hierdoor lichamelijke, emotionele en materiële schade op. Deze schade noemen we uw letselschade. In de meeste gevallen kunt u hier iemand anders aansprakelijk voor stellen. In dit artikel komt u alles te weten over letselschade en hoe u hiervoor schadevergoeding kunt claimen.

Definitie van letselschade

Onder letselschade valt alle schade die u oploopt door een ongeluk. Deze schade is in drie categorieën op te delen: uw lichamelijke, emotionele en materiële schade:

Lichamelijke schade: u kunt hierbij denken aan zeer lichte verwondingen zoals blauwe plekken en schaafwonden tot aan zeer ernstige verwondingen zoals niet-aangeboren hersenletsel en een hoge dwarslaesie. En alles wat daartussenin zit. Emotionele schade: na een ongeluk krijgt u altijd met pijn, verdriet en een tijdelijk verminderde levenslust te maken. Materiële schade: u kunt hierbij denken aan uw gemiste inkomsten, medische kosten en hulp in het huishouden. Dit is slechts een greep uit een lange lijst aan mogelijke schadeposten.

Letselschade is een begrip waar u meestal pas mee te maken krijgt wanneer u gewond raakt door een ongeluk. Als u dan op zoek gaat naar schadevergoeding eisen, komt u al snel het woord letselschade tegen. Als iemand anders namelijk aansprakelijk is te stellen voor uw letselschade, moet deze aansprakelijke tegenpartij al uw lichamelijke, emotionele en materiële schade vergoeden.

Welke schadeposten moeten vergoed worden?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, moet de aansprakelijke tegenpartij al uw letselschade vergoeden. Bij de materiële schade noemden we al uw gemiste inkomsten, medische kosten en hulp in het huishouden. Waar kunt u nog meer aan denken?

Reiskosten van en naar doktersafspraken

Studievertraging

Extra dagen kinderopvang

Hondenuitlaatservice

Kosten zonder nut zoals een zwemabonnement waar u tijdelijk geen gebruik van kunt maken

Schade aan uw persoonlijke eigendommen zoals uw fiets, kleding of mobiel

Aanpassingen aan uw woning zoals een traplift of verhoogd toilet

Smartengeld voor uw emotionele schade – dit is de enige immateriële schadepost waar u bij letselschade mee te maken krijgt

En meer

Alle schade die direct of indirect door het ongeluk is veroorzaakt, valt onder uw letselschade. Al deze schade moet door de aansprakelijke tegenpartij worden vergoed. De volgende stap is bepalen wie aansprakelijk is te stellen voor uw letselschade.

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding bij letselschade?

U heeft recht op schadevergoeding na een ongeluk als iemand anders aansprakelijk is te stellen voor uw letselschade. In de meeste situaties kunt u iemand anders aansprakelijk stellen voor uw letselschade, bijvoorbeeld wanneer u:

Op de fiets wordt aangereden door een motorrijder

In het park wordt gebeten door een losgeslagen hond

Op de werkvloer met uw hand in een machine terechtkomt

U kunt hiervoor de volgende personen aansprakelijk stellen:

De motorrijder

De eigenaar van de hond

Uw werkgever

Zo zijn er nog veel meer situaties waarin u mogelijk recht heeft op schadevergoeding, bijvoorbeeld wanneer u:

Bent uitgegleden in de supermarkt over een vloer die net was gedweild, maar waar geen waarschuwingsbordje bij stond

Bent gevallen over een losse stoeptegel

Een trap krijgt van een paard op de manege

Hevige jeuk krijgt van een eikenprocessierupsennest op een vakantiepark en er geen waarschuwingsbordje hangt bij de boom waar het nest in zit

Gewond raakt door een onveilig product

De aansprakelijke tegenpartij is dan de:

Eigenaar van de supermarkt

Gemeente

Manegehouder of de eigenaar van het paard

Eigenaar van het vakantiepark

Fabrikant

U kunt zelfs schadevergoeding claimen wanneer het lijkt alsof u niemand anders aansprakelijk kunt stellen, bijvoorbeeld wanneer u:

Als voetganger door een automobilist wordt aangereden op het zebrapad, maar de dader doorrijdt

Als fietser of voetganger zelf een ongeluk veroorzaakt met een motorvoertuig

Een eenzijdig ongeval veroorzaakt

Een eenzijdig ongeval veroorzaakt tijdens werktijd

In deze situaties kunt u een schadeclaim indienen bij:

Het Waarborgfonds Motorverkeer

De motorrijder, omdat u als zwakke verkeersdeelnemer vrijwel altijd recht heeft op een vergoeding van minstens 50% van uw schade

Uw eigen SVI-verzekering, als u die heeft afgesloten

Uw werkgever

U heeft dus in heel veel verschillende situaties recht op schadevergoeding bij letselschade. De volgende stap is het claimen van uw schadevergoeding.

Hoe claimt u de schadevergoeding?

Wanneer u weet wie u aansprakelijk kunt laten stellen voor uw letselschade, kunt u uw schadevergoeding gaan claimen. U kunt hier het best juridische hulp voor inschakelen. Dit scheelt u een heleboel tijd, frustratie en energie. Bovendien kunt u gebruikmaken van een ervaren letselschadebureau dat voor u kosteloos kan werken. Dat kan, omdat de verzekeraar van de tegenpartij ook de buitengerechtelijke kosten van juridische hulp moet vergoeden. U kunt hiervoor terecht bij de juristen van JBL&G. Ook als u niet zeker weet of u iemand aansprakelijk kunt laten stellen voor uw letselschade. De juristen van JBL&G zoeken het graag voor u uit.