Onderzoek toont aan dat het aantal burn-outs toeneemt

Uit recent onderzoek van Cigna International onder meer dan 3.000 professionals over de hele wereld blijkt dat klachten van werknemers over hun geestelijke gezondheid in 2022 met 31% toenamen. Vooral het aantal jongeren met burn-outs is nog nooit zo hoog geweest. Maar liefst 98% van werknemers in de leeftijd van 18 tot 24 jaar vertoont symptomen van een burn-out.

Onderzoeksresultaten

De vitaliteit van werknemers staat enorm onder druk. De gestegen kosten in levensonderhoud en werkdruk worden aangedragen als de belangrijkste stressfactoren onder de ondervraagden. Meer dan een derde (36%) geeft dit als oorzaak op voor hun stress. Maar terwijl 40% van de werknemers behoefte heeft aan zorg voor hun geestelijke gezondheid van hun werkgever, blijkt dat slechts 24% de werkgevers dit ook daadwerkelijk verleent. Als een burn out echter onbehandeld blijft, kan het leiden tot andere ernstige psychische aandoeningen en lichamelijke problemen, zoals hartaandoeningen en een hoge bloeddruk.

Ziekteverzuim op recordhoogte

Het aantal werknemers in Nederland dat door ziekte thuis bleef is in het vierde kwartaal van vorig jaar dan ook enorm gestegen. Het ziekteverzuimpercentage lag in de laatste drie maanden van 2022 op 5,6 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek. Dat betekent dat 56 van elke duizend werkdagen werd verzuimd vanwege ziekte, legt het statistiekbureau uit. Het hoogst was het percentage in de gezondheids- en welzijnszorg, met een verzuimpercentage van 8 procent. Werknemers in onder meer de verpleging, verzorging en thuiszorg bleven in de afgelopen periode bovengemiddeld veel thuis door ziekte (9,3 procent) In het openbaar bestuur was de grootste stijging van verzuim zichtbaar, van 5,7 procent in 2021 naar 6,4 procent in 2022.

Het belang van vitaliteit voor de werkvloer

Veel onderzoek wijst ook op een gebrek aan begrip over subtiele manieren waarop burn-out het welzijn kan beïnvloeden anders dan alleen emotionele en fysieke uitputting. Veel mensen duiden wat ze ervaren en hoe hun gezondheid wordt beïnvloed vaak verkeerd. Ze modderen verder aan, wat leidt tot meer problemen en burn-outs. Het voor leidinggevenden dus belangrijk om te begrijpen wat een burn-out inhoudt. Voorkomen is immers beter dan genezen en hoe eerder burn-outs worden ontdekt, hoe beter de prognoses zijn.

Leefstijl als prioriteit

Los van de ‘grote’ oorzaken als stijgende kosten voor levensonderhoud en een krappe arbeidsmarkt, kunnen bedrijven extra maatregelen nemen die ervoor zorgen dat medewerkers lekker in hun vel zitten. Een vitale medewerker heeft meer energie om het werk goed te doen en zal een positieve invloed hebben op andere collega’s. Zo leidt vitaliteit op de werkvloer tot hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Ook zullen vitale werknemers meer werkgeluk ervaren.

Een hoge vitaliteit voorkomt bovendien fysieke en mentale klachten, zoals burn out. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor vitale medewerkers. Denk aan voldoende bewegen, ontspanning, slaap en gezond eten. Daarnaast zijn plezier en een goede werk-privé-balans van belang. TNO deed er onderzoek naar en ontwikkelde een methode: de Vita-16 vragenlijst. De vitaliteit van je medewerkers wordt in kaart gebracht door scores op ‘energie’, ‘motivatie’ en ‘veerkracht’. Zo kun je vitaliteit in je bedrijf meten en vervolgens prioriteit geven.