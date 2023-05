Het moderne huis is duurzaam; keuze materialen belangrijker dan ooit

Aangezien we met z’n allen aan de afspraken van het klimaatakkoord moeten gaan voldoen, is het verduurzamen van je woning een onderwerp dat steeds meer ter sprake komt. Zeker als je net op het punt staat je huis te renoveren of je interieur is aan een flinke restyling toe. Je kunt tegenwoordig niet anders dan heel goed na te denken over welke materialen je gebruikt om je ecologische footprint zo klein mogelijk te laten zijn. Het begint dan natuurlijk met de vraag: waar is het product dat ik ga gebruiken van gemaakt?

Jouw ecologische voetafdruk

Volgens duurzaamheidsmanager Hanneke van de Vijfeijke van Ikea hebben de materialen die worden gebruikt de grootste impact op de duurzaamheid van bijvoorbeeld een meubel. Volgens Ikea is het materiaal goed voor 42 procent van de voetafdruk van de waardeketen. De Zweedse meubel- en designgigant wordt gezien als voorloper op het gebied van verduurzaming. Het bedrijf heeft als doelstelling om in 2030 volledig circulair te zijn. Maar ook volgens de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is bij het kopen van nieuwe meubels of het herinrichten van je huis de materiaalkeuze het belangrijkste. Het uitgangspunt zou moeten zijn dan de spullen die je gebruikt zo lang mogelijk meegaan waardoor er zo weinig grondstoffen nodig zijn.

Keurmerken

Tegenwoordig zijn er labels bij materialen waarmee wordt toegezien op een duurzame omgang met die natuur. Zo kan de consument makkelijker duurzaam kiezen. De milieuvriendelijkste keuzes dragen het DUBO-keur. Een keurmerk komt van een organisatie die onderzoek doet en onafhankelijke controles uitvoert. Milieu Centraal heeft een keurmerkenwijzer waar je dat goed kunt opzoeken.

Duurzame materialen

Als je een nieuwe vloer gaat leggen zijn massief houten (eiken) vloeren een duurzame keuze. Massief hout gaat nu eenmaal langer mee omdat het veel vaker geschuurd kan worden. Ook kost de productie minder energie, omdat er relatief weinig bewerkingen nodig zijn. Moet je je kozijnen en deuren vervangen? Ga dan voor kwalitatief goede deuren en kozijnen, die een lange levensduur hebben en goed isoleren. Je kunt kiezen voor hout, kunststof of metaal (aluminium, staal). Ga je opnieuw behangen? Doe dat dan met gerecycled papier of met een papierkeurmerk voor hout uit duurzaam beheerd bos.

Zo is renovliesbehang een soort behang dat steeds populairder wordt bij renovaties en nieuwbouwprojecten. Renovlies behang is milieuvriendelijk omdat het is gemaakt van natuurlijke materialen en geen schadelijke stoffen bevat. Het is daarmee een duurzame optie voor mensen die zich zorgen maken over hun ecologische voetafdruk. Bovendien is het bestand tegen scheuren en slijtage en gaat dus langer meer. Ook is deze behangsoort brandvertragend, wat betekent dat het de verspreiding van vuur vertraagt en je extra bescherming biedt. Het kan ook helpen om energie te besparen omdat het isolatie biedt en koude lucht buiten houdt. Maar ook glasvliesbehang is sterk en duurzaam. Het kan tegen een stootje en is bestand tegen slijtage en scheuren. Ook dit behang is gemaakt van natuurlijke materialen en bevat geen schadelijke stoffen.

Een tweedehandsje

De minste milieu-impact komt uiteraard van meubels die niet meer nieuw hoeven te worden gemaakt. Kringloopwinkels komen steeds meer in trek en online wordt er veel gehandeld in tweedehands meubels. Deze ontwikkeling bespaart veel grondstoffen en energie. Je kunt natuurlijk naast het kopen van tweedehands spullen ook bestaande meubels op te knappen. Want hoe langer een product wordt gebruikt, hoe beter!