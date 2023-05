Alles waar je aan moet denken voor een soepele verhuizing

Verhuizen kan een stressvolle gebeurtenis zijn, maar met een goede planning en organisatie kan het een stuk soepeler verlopen. Hier zijn een aantal zaken waar je aan moet denken om een verhuizing zonder problemen te laten verlopen.

Tijdige planning

Een goede planning is het halve werk. Begin daarom op tijd met het organiseren van je verhuizing. Maak een planning waarin je alle taken en deadlines opneemt. Dit kan variëren van het regelen van verhuisdozen tot het opzeggen van je energiecontracten. Houd ook rekening met de kosten die je nog hebt en zorg ervoor dat je weet waar je recht op hebt. Denk bijvoorbeeld aan kosten verhuizing hypotheekrenteaftrek en nog talloze andere zaken. Zorg ervoor dat je al je zaken op orde hebt, als dit het geval is zal de verhuizing automatisch een stuk soepeler en rustiger verlopen.

Verhuisdozen

Verhuisdozen zijn een essentieel onderdeel van je verhuizing. Zorg dat je voldoende verhuisdozen hebt, zodat je al je spullen veilig kunt verpakken. Je kunt verhuisdozen kopen of huren bij verhuisbedrijven, bouwmarkten of online. Maar je kan natuurlijk ook gebruik maken van je netwerk, er zijn vaak genoeg mensen die verhuisdozen hebben die je kan gebruiken.

Labelen van dozen

Het labelen van je verhuisdozen kan veel tijd en stress besparen tijdens het uitpakken van je spullen. Schrijf op de dozen wat erin zit en voor welke kamer het bestemd is. Op deze manier kan je de dozen gemakkelijk naar de juiste kamer brengen en weet je precies waar je spullen zijn opgeslagen.

Adreswijzigingen

Zorg dat je tijdig je adreswijzigingen doorgeeft aan instanties zoals de gemeente, bank, verzekeraar, tandarts, huisarts en andere belangrijke instanties. Zo komt belangrijke post op het juiste adres terecht en voorkom je problemen met bijvoorbeeld je zorgverzekering.

Opruimen en weggooien



Een verhuizing is het ideale moment om eens kritisch naar je spullen te kijken en te beslissen wat je wel en niet wilt meenemen. Oude spullen die je niet meer gebruikt kan je weggooien of doneren aan een goed doel. Op deze manier neem je alleen de spullen mee die je echt nodig hebt en voorkom je dat je nieuwe huis snel vol raakt met spullen die je niet nodig hebt.

Verzekeringen

Zorg dat je op de hoogte bent van je verzekeringen tijdens de verhuizing. Zo kan je kijken of je huidige verzekeringen nog voldoen of dat je deze moet aanpassen. Het kan zijn dat je tijdelijke verzekeringen nodig hebt om je spullen te verzekeren tijdens de verhuizing.

Inpakken van spullen

Begin op tijd met het inpakken van je spullen. Begin met de spullen die je niet vaak gebruikt en pak de rest in de laatste week voor de verhuizing in. Zorg dat je alles goed verpakt, zodat het veilig kan worden vervoerd. Gebruik bijvoorbeeld bubbeltjesplastic of kranten om breekbare spullen te beschermen.

Verhuisbedrijf

Een verhuisbedrijf kan een hoop werk uit handen nemen tijdens je verhuizing. Het verhuisbedrijf kan je helpen met het inpakken van je spullen, het vervoeren van je spullen en het uitpakken van je spullen in je nieuwe huis. Vraag bij verschillende verhuisbedrijven offertes aan, zodat je een goede vergelijking kunt maken.

Schoonmaken van oude woning

Zorg dat je de oude woning goed schoonmaakt voordat je vertrekt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de ramen lapt, de keuken en badkamer schoonmaakt en de vloeren stofzuigt. Op deze manier kan je de sleutels van je oude woning netjes overdragen aan de nieuwe bewoners.