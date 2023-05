Ivan en Ladinya leven zelfvoorzienend: ‘De natuur biedt alles wat je nodig hebt!’

Ivan en Ladinya hebben een droom: zelfvoorzienend leven. Terwijl ze zoekende waren naar een huis om hun droom waar te maken, gingen ze steeds meer projecten aan die te maken hebben met duurzaam, bewust en zelfvoorzienend leven. Samen richtten ze de website doepserleven.nl (vernoemd naar hun honden) op en met het delen van hun website en het groter worden van hun lezersgroep, ontstond er ook langzaam maar zeker een community.

Ze hopen met hun activiteiten anderen te inspireren en laten zien dat het niet moeilijk is om duurzamer, bewuster en meer zelfvoorzienend te leven. Inmiddels zijn ze verhuisd naar hun droomplek in België waar hun ‘echte’ avontuur nu van start is gegaan. Het plan is om helemaal zelfvoorzienend te worden met geld, energie, water, groenten, fruit, vlees en dierenvoer. Nieuws.nl sprak het stel over de kansen en uitdagingen die hun droom biedt.

De natuur biedt alles wat je nodig hebt

Ivan en Ladinya: ‘De afgelopen jaren is ons meer en meer opgevallen dat de samenleving soms fragiel is. Zo zien we steeds meer stijgende prijzen van benzine, gas, maar ook in de winkel. Maar ook is gezond eten steeds duurder geworden. Ook laten we een steeds grotere impact achter op de aarde. Wij vinden het juist mooi dat je ook met de natuur leert leven en voor je zelf leert te zorgen. De natuur bied je alles wat je nodig hebt en het is een kunst om dit te leren.’

‘Vroeger was ‘zelfvoorzienend’ leven een stuk normaler en in veel landen zie je dit nog terug. Dit sprak ons altijd al aan en met en met zijn we stappen gaan zetten om dit te realiseren. Het geeft ons veel plezier en voldoening om in huis en tuin te werken en zo de vruchten te plukken van ons werk.’

Mentale barrière

Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen?

‘Er zijn vaak twee drempels. De eerste is de hoeveelheid grond die vaak genoemd wordt. Maar hiervoor vinden wij dat er juist een meer mentale barrière is: Niet beginnen omdat je denkt dat je veel grond nodig hebt.’

‘Wij zijn in de corona pandemie begonnen met de moestuin uit te breiden. Zo waren we alweer net een stapje meer zelfvoorzienend. Vervolgens hebben we twee kleine stappen genomen, door water op te vangen voor de moestuin en vervolgens kippen die onze compost verwerken en eitjes geven. Dit zijn stappen die iedereen kan nemen en zo begin je meer zelfvoorzienend te leven. Dit leven moet ook bij je passen, gewoon klein beginnen is dus een goede stap, daarna kun je altijd kijken naar meer grond. Klein beginnen, dat was onze tweede stap.’

‘We werken zelf in Nederland, net over de grens van België. Om meer grond te krijgen, zijn we in België gaan kijken voor een huis. Qua afstand naar het werk is dit goed te doen. Dit gaf de mogelijkheid om de volgende stappen te nemen, Wat betreft de mentale barrière zijn we klein begonnen en gezorgd dat de eerste stap, de moestuin, goed gaat. Om de tweede stap te nemen, het houden van kippen, zijn we onderzoek gaan doen en klein begonnen. Zo leer hoe het is om kippen te houden en wordt je niet overvallen door allerlei problemen.’

Bewustzijn vergroten en footprint verkleinen

‘Omdat mensen meer afhankelijk worden van alles maar het leven is simpel. Je ziet dat de aarde steeds meer uitgeput wordt, het aantal resources dat we hebben is beperkt, maar de groei van de mens gaat door. We proberen te laten zien dat mensen ook al op een ding zelfvoorzienend kunnen zijn en zo de impact op het milieu te verkleinen.’

‘Door bijvoorbeeld je eigen tomaten te kweken, kun je voor een jaar je eigen saus maken. Zo wordt de import van tomaten beperkt. Maar hetzelfde gaat voor je compost. Vroeger deed je dit zelf verwerken, tegenwoordig wordt het opgehaald en rijd er een vrachtwagen en zijn er plekken om dit weer te verwerken.’

Zelfvoorzienend leven en preppen

Er staan een aantal artikelen op de website over preppen, ofwel het voorbereiden op de dag dat de wereld vergaat. Maar dat is toch niet hetzelfde als zelfvoorzienend leven?

‘Preppen gaat over je zelf kunnen redden tijdens een noodgeval, dus je kunt voor jezelf zorgen wat er ook gebeurt. Zelfvoorzienend leven gaat over het zelf voorzien in je levensbehoefte. Er zit dus zeker overlap in, alleen wij willen graag zelfvoorzienend zijn en daar hoort ook een overbrugging bij en voor jezelf kunnen zorgen als je bijvoorbeeld een tijdje minder uit je moestuin haalt. Maar ook door zelf in energie te voorzien middels zonnepanelen en een accu. Daarnaast hebben we ook een wateropslag voor een droge periode en hergebruiken we regenwater met een pomp die aangesloten is op ons huis. In dit geval gaat het ook om het overbruggen van droogte of van minder zon. Beide liggen dicht bij elkaar en soms zie je ook dat meer zelfvoorzienend een onderdeel is van preppen en anders om ook. Vandaar dat we een aantal artikelen op onze eigen website hebben die gaan over preppen.’

De nabije toekomst

Waar hopen jullie zelf over een jaar te staan als het gaat om zelfvoorzienend en duurzaam leven?

‘We zijn recent verhuisd en dat betekende dat we vanaf nul weer moesten beginnen. Ons doel was om al een grote moestuinbak te hebben. Ondertussen hebben we er al vier en is het de bedoeling om naar acht te gaan en een kweekkas te hebben.

Ook hebben we doormiddel van een samenwerking en een regenwatersysteem kunnen installeren. Het gaat dus snel, maar volgend jaar hebben we het doel om: