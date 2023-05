Experts maken zich zorgen: Nederlanders zoeken steeds vaker naar slaappillen

In 2022 zochten Nederlanders via Google meer dan 1 miljoen keer naar slaapmiddelen zonder recept: een stijging van 48% in vier jaar tijd. Dat blijkt uit een onderzoek van slaapplatform Slaapwijsheid op basis van recent gepubliceerde data van Google. De populairste slaapmiddelen zonder recept zijn melatonine, droomsap en magnesium.

Volgens slaapexpert Irma Leijten van HalloSlaap weten steeds meer mensen dat klassieke slaapmiddelen op basis van benzodiazepines, kortdurend werken en nadelige bijwerkingen hebben. “Het alternatief van natuurlijke slaapmiddelen klinkt voor veel mensen aantrekkelijk en onschuldig.” Toch blijkt die aanname niet altijd terecht. ”Natuurlijke middelen kunnen de slaap negatief beïnvloeden”, zegt Karin van Rijn, somnoloog bij SEIN, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde.

Uit een analyse van het aantal zoekopdrachten naar slaapmiddelen, is die toenemende interesse in “natuurlijke” slaapmiddelen zonder recept dus duidelijk terug te zien.

Populairste slaapmiddel: melatonine

De populairste slaapmiddelen zonder recept zijn melatonine (met een stijging van 14%), droomsap (349% stijging) en magnesium ( 244% stijging). Experts maken zich zorgen om de vraag en het gebruik van “natuurlijke” slaapmiddelen zonder recept en pleiten voor verkoop op doktersvoorschrift.

Slaapmiddelen kunnen slaapproblemen versterken

Slaapmiddelen hebben geen blijvende invloed op je slaap en verslechteren in de regel de kwaliteit van je slaap. Een slaapmiddel kan nuttig zijn om uit de vicieuze cirkel van slapeloosheid te komen. “Het is een soort pleister, het geeft een tijdelijke boost”, licht Leijten toe.

“Met een melatonine tablet ga je sleutelen aan je biologische klok. Melatonine gebruik zonder advies over timing en dosis kan slaapproblemen versterken. Melatonine is een hormoon, om precies te zijn het hormoon van de nacht.” zegt Van Rijn.

Het gevolg van de melatonine tablet is dat men ‘s avonds later moe wordt, moeilijker in slaap valt en ‘s ochtends moeilijker en later wakker wordt. Daarnaast zijn de lange termijn effecten van melatonine supplementen nog onvoldoende onderzocht.

“Dat het – ondanks al deze inzichten- nog steeds vrij verkrijgbaar is, vind ik onbegrijpelijk”, zegt Leijten.

“Het is pijnlijk dat het nog steeds zo is dat men toch in eerste instantie liever naar chemische hulpmiddelen grijpt dan te zoeken naar een gedragsmatige (niet-medicamenteuze) aanpak van het slaapprobleem” zegt slaapdeskundige Dr. Winnie Hofman.