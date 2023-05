Kraaienpootjes: hoe kom je ervan af?

Kraaienpootjes zijn de fijne lijntjes die zich na verloop van tijd rond de ogen beginnen te vormen. Hoewel ze onderdeel uitmaken van het natuurlijke verouderingsproces, kunnen ze je ook ouder laten lijken dan je daadwerkelijk bent. Ook vinden sommige mensen ze simpelweg niet mooi.

Gelukkig hoef je er niet mee te leven als je dat niet wilt! In deze blog bespreken we wat kraaienpootjes zijn en wat je ertegen kunt doen, zodat jij je leven weer vol zelfvertrouwen kunt leiden.

Kraaienpootjes hoef je niet te accepteren!

Zoals gezegd hoef je kraaienpootjes niet te accepteren! Vroeger waren deze rimpeltjes iets waar mensen gewoon mee moesten omgaan, omdat er geen oplossing voor bestond. Tegenwoordig hebben we echter botox tegen kraaienpootjes, waarmee jij je stralende, rimpelloze gelaat weer terugkrijgt. En is dat eng? Welnee!

Hoe gaat zo’n behandeling in zijn werk?

Voordat je een kraaienpootjesbehandeling met botox ondergaat, kom je eerst voor een consult langs in de kliniek. De behandelend arts bespreekt dan met je wat je wensen zijn en wat er aan je kraaienpootjes gedaan kan worden.

Als jullie samen inderdaad besluiten dat botox een goede oplossing is om je kraaienpootjes te verwijderen of in ieder geval te verminderen, vindt de daadwerkelijke afspraak plaats. Dan mag je plaatsnemen in de behandelstoel, waarna de arts een dunne naald gebruikt om botox in de fijne lijntjes om je ogen te spuiten. De behandeling duurt slechts 15 minuutjes en je hoeft er niet voor verdoofd te worden. De naald die voor de botox wordt gebruikt, is namelijk zo fijn dat je hem nauwelijks voelt!

Het duurt enkele uren tot dagen voor de botox echt begint te werken, maar daarna zie je ook verschil. De spiertjes om de ogen, die bij het samenknijpen voor kraaienpootjes zorgen, ontspannen zich. Hierdoor verminderen je kraaienpootjes aanzienlijk.

Maar: waarom krijg je eigenlijk kraaienpootjes?

Misschien vraag je je nu af waarom je eigenlijk kraaienpootjes krijgt. Als je ze niet zou krijgen, zou je nu waarschijnlijk geen botoxbehandeling overwegen.

De voornaamste reden voor kraaienpootjes is dat de huid zijn elasticiteit en stevigheid verliest naarmate we ouder worden. Doordat de huid verslapt, krijg je dan fijne lijntjes. Dit gebeurt vooral op plekken waar de huid van zichzelf al wat dunner is, zoals rond de ogen. Door veel met de spiertjes rond je ogen te knijpen, vallen de kraaienpootjes die daar zitten bovendien meer op.

Kraaienpootjes zijn dus een onderdeel van het verouderingsproces, maar: je kunt ze ook zelf in de hand werken. Hoe? Dat lees je hieronder.

Is het ook mogelijk om te voorkomen dat je kraaienpootjes krijgt?

Kraaienpootjes ontstaan dus door een verslapte huid. Die kun je krijgen wanneer je ouder wordt, maar ook als je veel rookt, veel tijd in de zon doorbrengt of als je geen goede huidverzorgingsroutine hebt. Wat dat wil zeggen, is dat het belangrijk is om je huid te beschermen met zonnebrandcrème en haar te voeden met hydraterende crèmes. Hiermee voorkom je kraaienpootjes niet volledig, maar zorg je er wel voor dat ze minder opvallen.

Is de eeuwige jeugd binnen handbereik?

Hoewel er geen magische oplossing bestaat tegen kraaienpootjes, zijn er wel veel goede behandelingen beschikbaar waarmee je de effecten sterk kunt verminderen. Botox is daar een van. Mocht je je kraaienpootjes erg vervelend vinden, dan is het fijn om te weten dat je het er niet bij hoeft te laten!

Wel is het belangrijk om te onthouden dat echte schoonheid vanbinnen zit, en dat het een krachtige en mooie zaak kan zijn om het verouderingsproces te omarmen. Zorg in ieder geval goed voor jezelf en je huid, dan ben je al een heel eind de juiste richting op.

En misschien is de eeuwige jeugd uiteindelijk niet binnen handbereik, maar het nastreven van een gezonde en stralende huid kan bijdragen aan een mooi en gelukkig leven, vol zelfvertrouwen. Als een botoxbehandeling jou daar bij kan helpen, waarom zou je het dan niet doen?