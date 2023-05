Een vaste werkplek? Vergeet het, flexwerken is here to stay.

Als we de berichten mogen geloven gaan we nooit meer terug naar de manier van werken van voor de pandemie. Waar voorheen iedereen een vaste werkplek had en achter zijn of haar computer of laptop zat in een kantoorpand en iedere dag de commute naar het werk ondernam, is dat nu wel anders.

Het adagio wordt steeds meer dat medewerkers altijd en overal hun werk zouden moeten kunnen doen of toegang moeten hebben tot relevante informatie. Ongeacht de werkplek. Deze flexibele werkwijze zorgt ervoor dat medewerkers kunnen werken waar, wanneer en hoe zij dat willen. Dat kan een digitale werkplek zijn of een flexwerkplek waar je naar toe gaat als jij dat wil. Volgens het Future of Work rapport van McKinsey & Company werkt inmiddels 20-25% van de werknemers gedeeltelijk hybride of volledig remote wat de vraag naar flexibele werkplekken sterk verhoogd heeft.

Leegstand van kantoorpanden

In de Verenigde Staten zie je in de grote steden sinds de pandemie die metamorfose duidelijk. Steeds meer mensen zijn gaan thuiswerken en bedrijven hebben hun kantoorpanden opgezegd. In Washington DC wordt nu ruim 2 miljoen vierkante meter aan kantoorvloer bijvoorbeeld niet gebruikt. En ook New York City heeft veel leegstaande wolkenkrabbers. Kostbare ruimte, zeker als je bedenkt dat de hele economie in de binnensteden gericht was op het kantoorleven. Net als in Nederland gaan er stemmen op om deze oude panden en kantoortorens om te bouwen tot appartementencomplexen of flexwerkplekken.

Ontwikkelingen en de groei van flexplekken

Volgens een onderzoek van Dell Technologies zal de digitale transformatie tegen 2030 nog eens 85% van de banen transformeren. Deze verandering zal grotendeels gedreven worden door nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Ook wat betreft de werkgelegenheid gebeurt er dus veel. Het onderzoeksbureau Intuit voorspelt dat in 2027 de meerderheid van de Amerikaanse beroepsbevolking als freelancer zal werken. Deze trend wordt aangewakkerd door de opkomst van de gig-economie en de vraag naar flexibele werkregelingen. Tegen 2030 zal de helft van alle werknemers deze zogenaamde flexibele werkregelingen zal hebben wat weer leidt tot een verdere toename van het aantal co-working spaces en flexibele kantoren waar mensen hun werkplek reserveren.

En dan hebben we nog de roep om duurzaamheid. De werkplekken van de toekomst zullen energiezuinig, duurzaam en slim zijn. Bedrijven zullen zich steeds meer richten op het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het bieden van duurzame werkplekken en vervoersmogelijkheden voor hun werknemers. Hierdoor zullen meer flexwerkplekken worden ontworpen met duurzaamheid in gedachten, zoals fietsvriendelijke faciliteiten en energiezuinige kantoren. Niet alleen de pandemie heeft dus invloed gehad op de leegstand van kantoren en de groei van flexplekken.

Voordelen voor zowel werknemers als werkgevers

Zowel voor werknemers als werkgevers zijn er dan ook veel voordelen van het meer flexibel werken. Zoals gezegd biedt het werknemers de mogelijkheid om hun werktijden en locatie aan te passen aan hun persoonlijke behoeften en omstandigheden. Hierdoor kunnen ze hun werk beter afstemmen op hun privéleven. Het gevolg? Een betere balans tussen werk en privé. Werknemers besparen bovendien tijd en geld doordat ze niet dagelijks naar het werk hoeven te reizen. Dit kan bijdragen aan een vermindering van stress en een hogere werktevredenheid. En door het werken op afstand worden werknemers gedwongen om meer zelfredzaam te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Dat laatste heeft natuurlijk ook zo zijn voordelen voor werkgevers.

Ook voor werkgevers geldt overigens dat het kan helpen om kosten te besparen op het gebied van kantoorruimte, energie en faciliteiten. Ze kunnen kiezen voor flexibele werkplekken die alleen worden gebruikt wanneer dat nodig is en hoeven niet langer te investeren in vaste werkplekken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat flexwerken kan leiden tot een hogere productiviteit doordat werknemers hun werktijden en -locatie zelf bepalen. Een laatste voordeel is dat flexwerken kan bijdragen aan een verbeterde werkcultuur en werktevredenheid. Werkgevers die flexibele werkregelingen aanbieden, kunnen aantrekkelijker zijn voor werknemers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit in hun werk. En dat is zeker voor Millenials en generation Z een belangrijke voorwaarde voor werkmotivatie!