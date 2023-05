Verhuizen verwarrend en stressvol voor huisdieren

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de impact van verhuizen op zowel huisdieren als hun eigenaren. Dat het stressvol is voor baasjes is al heel lang duidelijk. Maar een onderzoek van de British Association of Removers (BAR) wees uit dat 45% van de huisdieren ook veel stress ondervond bij het verhuizen. 30% van de eigenaren gaf bovendien aan dat hun huisdier veranderingen in eetlust, slaappatronen en stemmingswisselingen te vertoonde, allemaal symptomen van stress.

Verandering van territorium

Verhuizen kan stressvol zijn voor huisdieren omdat ze van hun vertrouwde omgeving worden weggehaald en worden blootgesteld aan nieuwe geluiden, geuren en omgevingen. Huisdieren zijn van nature territoriaal en voelen zich veilig in hun bekende omgeving. Een verandering van omgeving kan dus verwarrend en angstig zijn voor hen. Bovendien kunnen huisdieren de stress van hun eigenaren oppikken, wat hun eigen stressniveau kan verhogen.

Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het welzijn van huisdieren tijdens het verhuisproces en ervoor te zorgen dat ze veilig worden vervoerd, dat hun behoeften worden verzorgd en dat ze zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Door het nemen van voorzorgsmaatregelen en een goede planning, kan de stress voor huisdieren tijdens een verhuizing worden verminderd.

Voor katten extra stressvol

Vooral katten zijn honkvaste gewoontedieren. Als er iets verandert, vinden katten dat in eerste instantie vervelend, na een paar dagen of weken (als het echt een verbetering is) kunnen ze het accepteren. Daarnaast zijn katten territoriumdieren. Dus verhuizen is dubbele stress voor katten: een verandering en ook een ander territorium. Op de verhuisdag zelf kun je veel goed (en kwaad) voor je katten doen. Een deur die veel open- en dichtgaat, gesjouw met spullen en veel mensen over de vloer van het verhuisbedrijf kan voor nogal wat drukte zorgen. Gelukkig zijn verhuisbedrijven er om die zorgen uit handen te nemen en hebben ze vaak tips en tricks om de overgang ook voor je huisdier zo soepel mogelijk te laten verlopen.

5 tips

Kortom hoe leid je een verhuizing voor je huisdier in goede banen? Hier zijn een paar tips om je te helpen:

Plan vooruit

Verhuizen met huisdieren vereist een beetje extra planning. Begin minstens een maand van tevoren met plannen met een verhuisbedrijf als Nouwens verhuizingen. Zo’n professioneel verhuisbedrijf kan je helpen de rust te bewaren en je eigen stress niet zo groot te laten worden dat het overslaat op je huisdier. Bereid je huisdieren voor op de verandering. Een bezoek aan de dierenarts om te controleren of je huisdieren gezond zijn is raadzaam en om te vragen naar tips en advies over het verhuizen met huisdieren.

Maak een reisplan

Maak een reisplan voor de dag van de verhuizing. Denk hierbij aan hoe je je huisdieren veilig van A naar B kunt vervoeren en hoe lang de reis gaat duren. Zorg ervoor dat je alles bij je hebt wat je nodig hebt voor je huisdieren, zoals eten, water, medicijnen, speelgoed en kattenbakvulling. Het is belangrijk om je huisdieren veilig en comfortabel te vervoeren tijdens de verhuizing. Dit kan bijvoorbeeld een reismandje zijn voor een kat of een hondenbench voor een hond.

Creƫer een veilige plek voor je huisdieren

Tijdens de verhuizing kunnen huisdieren angstig worden en zich verstoppen of vluchten. Maak een veilige plek voor je huisdieren in je nieuwe huis, waar ze zich kunnen terugtrekken en zich veilig kunnen voelen. Dit kan bijvoorbeeld een aparte kamer zijn waar je huisdieren kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. Geef ze de tijd om de nieuwe ruimte te verkennen en door ze aan te moedigen om te spelen.

Houd de routine van je huisdieren zoveel mogelijk hetzelfde

Probeer de routine van je huisdieren zoveel mogelijk hetzelfde te houden tijdens de verhuizing. Houd dezelfde voedingsschema’s, wandelingen en speeltijden aan als normaal. Dit helpt je huisdieren zich veilig en comfortabel te voelen tijdens de verhuizing.