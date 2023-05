Prijs bouwmaterialen zoals staal stijgt in Nederland 

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van bouwmaterialen als staal, koper en hout hard gestegen. De prijsstijging wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van factoren. Door corona was er al een grote vraag naar bouwproducten die producenten nauwelijks konden bijbenen, met hogere prijzen tot gevolg. Daar komt nu de oorlog in Oekraïne nog bij. Veel grondstoffen voor bouwmaterialen, zoals staal, klei en aluminium komen uit Rusland en Oekraïne en de oorlog leidde ook tot hogere energieprijzen. De gevolgen zijn groot, omdat voor de productie van bouwmaterialen vaak veel gas nodig is. Bouwen en verbouwen wordt hierdoor een stuk duurder.

De staalprijzen van staal verdubbelden bijvoorbeeld tussen eind 2020 en begin 2022, waarna ze sinds de Russische invasie nog eens 50 procent stegen. De sterke stijging van de staalprijzen heeft te maken met een combinatie van factoren. Zo is de vraag naar staal in de bouw- en infrastructuur gestegen. Maar ook de productiekosten zijn gestegen als gevolg van de hogere energie- en grondstofprijzen.

Gevolgen voor de consument

Voor consumenten betekent dat bijvoorbeeld meubels en bouwmaterialen, waarin staal is verwerkt, vanzelfsprekend ook duurder worden. Ondertussen is de industriële look waarin veel staal en hout wordt verwerkt, bijna niet meer weg te denken. Huizen die gestyled zijn volgens deze stijl en eruitzien alsof ze uit het een VT-Wonen tijdschrift zijn gestapt, zijn in trek, zeker ook op Funda. Stalen deuren zijn de laatste jaren bijvoorbeeld zeer populair geworden voor mensen die hun huis willen renoveren of verbouwen.

Stalen deuren zijn niet alleen duurzaam en sterk, maar hebben ook een tijdloos design. Ze zijn ook steviger dan houten deuren. Hierdoor gaan de deuren langer mee en hoeven ze minder snel vervangen te worden. De stalen deuren zijn ook beter bestand tegen krassen en deuken.

Effect op de bouw- en renovatiesector

Het is daarnaast belangrijk om te benoemen dat de stijgende staalprijzen niet alleen invloed hebben op de consument, maar ook op de hele bouw- en renovatiesector. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die betrekking hebben op de bouw. Bovendien hebben we ook met een hoog inflatiegetal te maken, wat de kosten in heel Nederland het laatste jaar heeft opgedreven.

Vergelijken van prijzen heeft zin

Als je je huis opnieuw wil inrichten met duurzame materialen zoals staal, kan dit betekenen dat de kosten waarschijnlijk wat hoger uitvallen dan verwacht en/of begroot. De prijzen van andere bouwmaterialen kunnen namelijk ook hoger uitvallen dan verwacht. Toch is het renoveren of verbouwen van een huis nog steeds een slimme investering. Verbouwen zorgt ervoor dat de waarde van het huis hoger wordt en de leefomgeving verbetert.

Al met al is het belangrijk om bij het plannen van een renovatie of verbouwing rekening te houden met de stijgende staalprijzen en de mogelijke impact op de kosten. Maar de stijging van de staalprijzen hoeft niet per se een reden te zijn om af te zien van stalen meubelen. Er zijn nog andere manieren om te besparen op kosten. Het vergelijken van prijzen van verschillende leveranciers en het zoeken naar aanbiedingen, kan vruchten afwerpen. Door goed onderzoek te doen en alternatieven te overwegen, kun je nog steeds een droomhuis bouwen met eventuele stalen deuren!