Bijna zomervakantie: Nederlanders zoeken massaal naar vliegangst

Nederlanders zijn het meest bang voor kleine gaatjes. Dit blijkt uit onderzoek van Seeders. Maandelijks zoeken bijna tienduizend Nederlanders op de term ‘Trypofobie’. Mensen die hier last van hebben, zijn angstig voor objecten met kleine gaten. Ook kennen de zoekopdrachten rondom vliegangst een piek richting de zomervakantie.

De online marketing agency deed onderzoek naar de angsten en fobieën van Nederlanders. Met de bijna tienduizend maandelijkse zoekopdrachten is trypofobie onze grootste fobie. Op de tweede plek volgt hypochondrie (bang zijn voor erge ziektes), gevolgd door agorafobie (pleinvrees). “Angst is de meest voorkomende psychische aandoening”, legt Jan Derksen, emeritus hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit, uit.

“Angst wordt vaak veroorzaakt door iets wat overdreven is en heeft meerdere onderliggende oorzaken. Neem een spinnenangst of vliegangst. Men weet wel dat de angst niet reëel is, maar het is lastig om controle te krijgen over de angst. Een spin is vaak helemaal niet gevaarlijk en vliegen is eigenlijk extreem veilig.”

Vliegangst en bang voor onweer in zomer

De angst voor vliegen kent elk jaar rondom de zomervakantie een flinke piek. Het gemiddelde aantal zoekopdrachten per maand is 1.600. In de zomermaanden stijgt deze naar 2.400. “Als er net een vliegtuig is neergestort, dan neemt vliegangst toe. Dat noemen we angst vanuit de realiteit”, vervolgt Derksen. Hetzelfde is te zien bij angst voor onweer.

Verslaafd aan smartphone

Heb jij er moeite mee als je telefoon ver bij je vandaan is? Dan heb je last van nomofobie. Derksen ziet dat deze fobie de laatste jaren toeneemt. “Bij jonge mensen zien we de sociale angsten sterk toenemen. De angst om echt met elkaar te praten en zichzelf te uiten. Dit komt omdat jongeren veel te veel met sociale media in de weer zijn en te weinig in contact zijn met leeftijdsgenoten.”