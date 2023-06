CJIB’s betalingsregeling voor verkeersboetes meestal succesvol

Sinds 2018 is het door de overheid een wettelijke verplichting voor het CJIB om betalingsregelingen te treffen voor verkeersboetes, om op die manier meer maatwerk te bieden aan burgers. Tussen 2018 en 2021 steeg de aanvraag voor een betalingsregelingen dan ook met ruim 100.000. De toegekende aanvragen stegen gelijk mee, met eveneens een toename van 170.000 in 2018 naar 274.000 in 2021. De meeste van deze regelingen eindigden in een volledige betaling en het aantal betalingen die onvoldoende of zelfs zonder betalen eindigden, daalde. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum).

Zo’n 85% van de betalingsregelingen bij het CJIB zijn betalingsregelingen voor verkeersboetes. Het aantal aanvragen nam fors toe toen in 2019 het drempelbedrag werd verlaagd. Waar men eerst pas in termijnen kon betalen bij een bedrag vanaf €225, kon dat sindsdien al vanaf boetes met een bedrag vanaf €75. Sinds 2020 kunnen burgers daarbovenop ook nog gebruik maken van een noodstopregeling. In deze regeling kunnen boetes vier maanden uitgesteld worden, zodat burgers de mogelijkheid hebben om schuldhulpverlening aan te vragen. Deze regeling werd 5.000 keer aangevraagd.

Boete aanvechten?

Het komt meer dan eens voor dat men een boete ontvangt waar men het niet mee eens is. Parkeerboetes terwijl iemand gewoon even stilstond langs de weg, snelheidsboete terwijl de borden nog iets anders aangeven et cetera. Er zijn talloze redenen te bedenken waarom men het niet eens kan zijn met een boete. Op dat moment is ook een betaalregeling zoals het CJIB aanbiedt, geen optie meer. Al is het maar om het principe. Op dat moment is er de mogelijkheid tot boete aanvechten. Belangrijk is dat een boete pas aangevochten kan worden wanneer deze betaald is. De indiener zal dus voor hij of zij de boete wil aanvechten, toch moeten betalen. Mocht de aanvechter in het gelijk gesteld worden, komt dit geld vanzelf weer terug.

Kwart wordt in het gelijk gesteld

Ongeveer 25% van de aanvechters wordt ook daadwerkelijk in het gelijk gesteld. In 40% van de gevallen wordt er echter geoordeeld dat de aanvechter gedeeltelijk gelijk heeft. Vaak hoeft de aanvechter dan maar een gedeelte van de boete te betalen. De kans op het krijgen van gelijk bevindt zich dan ook tussen de 25 en 40 procent.

Kosteloos

Het aanvechten van een (verkeers)boete kan geheel kosteloos. Een burger kan daar hulp bij krijgen. Wanneer de rechter de aanvechter in het gelijk stelt, ontvangt de aanvechter het betaalde geld terug. Ook betaalt men dan een vergoeding uit. Bureaus die burgers helpen bij dit proces vragen in principe alleen deze vergoeding ter compensatie. Op die manier kost het aanvechten van een verkeers- of parkeerboete de burger geen geld én geen moeite.

Aanvechten of betalingsregeling

Bij een volgende boete op de mat kan het dus geen kwaad om eens te kijken of de boete aangevochten kan worden, dat kan al snel honderden euro’s schelen. Mocht dat niet lukken, is de betalingsregeling van het CJIB nog altijd een optie!