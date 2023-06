Horloges zijn gewild op het filmdoek: van Omega tot Breitling

Horloges kunnen naast een instrument om de tijd bij te houden ook dienen als stijlvolle accessoires en statussymbolen. In de wereld van films en tv-series zijn horloges vaak opvallende en betekenisvolle objecten die een rol spelen in de verhaallijn of het karakter van de hoofdrolspelers.

Horloges op het witte doek

Zo is er natuurlijk de legendarische geheim agent James Bond die bekend staat om zijn verfijnde smaak en liefde voor luxe. Het meest iconische model dat hij heeft gedragen is de Omega Seamaster dat de avontuurlijke en elegante persoonlijkheid van Bond uitstraalt. En kennen jullie Marty McFly nog? In de filmklassieker ‘Back to the Future’ draagt Marty (Michael J. Fox) een opvallend Casio-horloge. En zo droeg Don Draper, de charismatische reclame-executive uit de jaren 60 in de serie Mad men, regelmatig een Rolex Explorer-horloge. Het horloge weerspiegelt het tijdperk van de obsessie met succes in de reclamewereld van die tijd. De hitserie Succession was helemaal een genot voor horloge liefhebbers. In het eerste seizoen wordt schoonzoon Wambsgans gespot met een Cartier Ballon Bleu, van een slordige 7000 euro. Het horloge dat echter helemaal opvalt om de pols van de schoonzoon is de Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. Hiermee sluit hij de finale af met dit prachtexemplaar dat ruim €80.000 kost!

Een horloge voor een redelijk budget

Natuurlijk kun je onbeperkt budget stukslaan op een horloge, maar laten we realistisch zijn: da’s niet voor iedereen weggelegd. En om het voor de meeste mensen toegankelijk te houden, heb je ook al een luxe en betrouwbaar horloge voor een budget van 1000 tot 2000 euro. Een van de mooiste merken voor dit budget is Seiko: ontzettend betrouwbaar, prachtige uurwerken en verkrijgbaar in verschillende maten. Dit merk heeft een aantal horloges beschikbaar voor rond de 1000 euro, zoals de Presage Automatic met een prachtige sunburst-wijzerplaat, speciaal voor de zomer als de zon schitterend op de wijzerplaat schijnt.

Mocht je toch liever een vintage horloge dragen, dan zijn er ook verschillende mogelijkheden voor dit budget. Je kunt kijken naar een ‘echte’ vintage Omega of vintage IWC, waarbij de zilveren of champagne wijzerplaat perfect geschikt is voor het zomerse weer, helemaal met een leren band. Dat draagt erg comfortabel, ook als het wat warmer wordt.

Doe gek voor €5.000 of meer

Mocht je van plan zijn om je vakantiebudget er toch helemaal doorheen te jagen, dan kun je natuurlijk ook wat meer besteden aan het perfecte zomerse horloge. Wat dacht je van een vintage Rolex Datejust met een linnen wijzerplaat? Zo’n horloge kun je aanschaffen in goede staat voor ongeveer 6500 euro, inclusief doos, papieren en garantie. Je kunt ook een Rolex Oyster Perpetual overwegen. Je hebt de keuze uit een aantal kleuren voor de wijzerplaat, zoals geel, groen, blauw, zwart, zilver of zelfs rood. De kleurige wijzerplaten zijn natuurlijk heerlijk om te dragen in de zomer om je gebruinde pols!