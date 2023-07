Bamboe steeds populairder materiaal

Bamboe wordt steeds populairder als materiaal zowel buiten als binnenshuis. Dit komt door de vele voordelen die bamboe biedt. Naast goedkoper dan hout, is bamboe duurzamer en heeft bamboe haast een onuitputtelijke voorraad. Voorheen was bamboe vooral te zien in gebouwen met een Oosters thema, denk maar eens aan restaurants met bamboe tegen de muur. Tegenwoordig ziet men in steeds meer huizen en tuinen echter bamboe terugkomen. Waar de één bamboe rolgordijnen voor de ramen heeft hangen, heeft de ander misschien wel een bamboeschutting in de tuin staan.

Voordelen van bamboe

Bamboe als materiaal heeft verschillende voordelen. Naast dat bamboe vaak goedkoper is dan hout, is bamboe ook duurzamer. Bamboe neemt namelijk meer CO2 op dan hout. In deze tijden van klimaatverandering zeker geen overbodige luxe. Bamboe is daarmee een mooie tegenhanger van hout, aangezien bamboe nagenoeg hetzelfde bewerkt kan worden. Het belangrijkste voordeel van bamboe is echter de mate waarin het beschikbaar is. Bamboe staat namelijk bekend voor het snelle en oneindige groeiproces. De grassoort groeit snel (kan tot 90 centimeter per dag!) én groeit door. Na het kappen groeit er namelijk vanzelf een nieuwe scheut. Dat bamboe enorm sterk is (net zo sterk als staal zelfs) en een evenzo reksterkte heeft, komt dan uiteraard ook erg goed uit. Tel daar dan nog eens bij op dat het materiaal natuurlijk ontzettend flexibel is, waardoor verbuiging niet snel voorkomt.

Nadelen van bamboe

Ondanks dat bamboe meer CO 2 opneemt dan hout en daarmee duurzamer is, kleven er milieu- en klimaattechnisch ook nadelen aan deze houtvervanger. Bamboe groeit namelijk niet echt in de buurt en moet een lange weg afleggen voor het hier in Nederland gebruikt kan worden. Ook moet er voor mooie platen bamboe veel lijm gebruikt worden. Desondanks is het nog altijd een duurzamer alternatief voor tropisch hardhout.

Mocht men bamboe in huis willen gebruiken is er ook maar een beperkt kleurenpallet beschikbaar om uit te kiezen. Dat tegenover allerlei andere materialen waarin de kleurenkeuze juist niet beperkt is. Voor de inrichting van een huis kan dit men toch doen laten besluiten om niet voor bamboe te gaan.

Bamboe rolgordijnen

Bamboe is een mooie optie om in of om het huis een mooie tropische uitstraling te bewerkstelligen. Zoals eerder genoemd kan dat door bijvoorbeeld rolgordijnen van bamboe. Deze zijn zowel binnen als buiten op te hangen en zorgen dankzij het behoud van de natuurlijk buitenlaag en originele ringen van de bamboestam voor een unieke uitstraling. Afmetingen van zulke rolgordijnen zijn goed naar eigen hand te zetten en zorgen voor beschutting tegen zon, wind, warmte, geluid et cetera. Bamboe laat echter wel licht door, maar zorgt tegelijkertijd wel voor privacy en intimiteit.