Invloed van puppytraining vaak onderschat

Wat maakt het uit waar mijn puppy vandaan komt? Ja, wat maakt de omgeving waar je pup is opgegroeid of het ras of kruising nou uit? Als je hond maar lief en sociaal is, dan is het toch prima? Het maakt veel uit! Daar gaat het vaak mis. Niet altijd, maar wel vaak.

Verschillende factoren

Want er zijn verschillende factoren die bepalen of jouw puppy open, vriendelijk en sociaal wordt.

Genen

Met stip op 1 staan de genen. Uit de conclusies van een onderzoek van de Universiteit in Helsinki blijkt dat het ras de belangrijkste factor is voor de persoonlijkheid. De genen die een puppy meekrijgt van zijn of haar ouders. Is de moeder van jouw nieuwe puppy angstig en de vader ook niet bepaald sociaal? Dan is de kans een stuk kleiner dat jij eindigt met een fijne, vrije, vriendelijke hond.

Omgevingsfactoren

Op de tweede plaats komen de omgevingsfactoren zoals leefomgeving en ervaringen. Groeit je pup op in een huis waar hij veel fijne contacten heeft met verschillende mensen? Dan is de start van zo’n puppy heel anders dan bij een pup die bij een broodfokker in een donkere puppy bak zit, waar hij alleen uit zijn bak getild wordt voor het schoonmaken.

De ‘nieuwe baas’

Op de derde plaats komt ‘de nieuwe baas’. Nadat de pup bij de nieuwe eigenaar is, houdt het niet op. Vooral de eerste 12 weken zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van een puppy. In die periode moet de pup verder socialiseren met mensen, honden en eventuele andere dieren waar hij mee om moet kunnen gaan op latere leeftijd.

Toelichting op de ontwikkeling van puppy’s

Het ras bepaalt de aanleg voor bepaald gedrag bij honden, zoals: bewaken, najagen, speuren, etc. De aanleg voor bepaald “werk” van de hond en de mate van zijn sociale gedrag zijn dus aangeboren. Daarna kan door socialisatie, de leefomgeving en ervaringsgericht trainen met de puppy (of hond), deze aanleg verbeterd en gekanaliseerd worden.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Er komen drie niet-gesocialiseerde pups uit de broodfok. Eén ervan is een Labrador (qua ras een vriendelijke, niet angstige hond), de ander is een Witte Herder (van nature gevoelig, met aanleg voor angst) en de derde hond is een Rottweiler (met aanleg voor wantrouwen voor vreemden, moedig en waaks).

In dit scenario zal de Labrador de grootste kans hebben om van puppy te transformeren in een vriendelijke, open hond (wanneer hij de juiste begeleiding krijgt). De Witte Herder zal de grootste kans hebben om meer angst te tonen en te vluchten, de Rottweiler zal de grootste kans hebben om agressie te ontwikkelen, waarbij hij het bezoek alsnog buiten de deur wil houden.

Socialisatie is essentieel om gewenst gedrag te ontwikkelen. Er kunnen twee oorzaken optreden waardoor het sociale gedrag van een hond niet (meer) op het gewenste niveau is.

Verschil tussen niet-gesocialiseerd en desocialisatie

Onder een pup die niet gesocialiseerd is verstaan we: een puppy die tot de leeftijd van 12 weken te weinig kennis heeft gemaakt met de buitenwereld waarin hij moet functioneren.

Een pup die bij de fokker goed is gesocialiseerd, maar die bij zijn nieuwe eigenaar – vaak onbedoeld of uit overmacht – te weinig sociale prikkels krijgt, kan door dit tekort aan sociale prikkels desocialiseren. Hierdoor zal hij hetzelfde gedrag laten zien als een niet-gesocialiseerde pup, namelijk angst en/of angstagressie. Een gedesocialiseerde pup zal wel beter en sneller weer sociaal gedrag kunnen laten zien dan de niet-gesocialiseerde.

Naast socialisatie is de opvoeding en training van puppy’s ook belangrijk. Een puppy moet de regels van de mensenwereld leren begrijpen en onder de knie krijgen.

Ook in dit proces speelt het ras van de hond, zijn persoonlijkheid en socialisatie een rol.Een Husky zal gemiddeld genomen van nature sneller achter een kat of konijn aanjagen dan een Basset. Een Basset zal op zijn beurt eerder de bossen in verdwijnen omdat hij een ‘interessant geurspoor’ oppikt.

Een goede puppycursus en later het onderhoud van socialisatie (socialisatie training) blijft daarom van wezenlijk belang!

Hierom heeft elke puppy opvoeding en training nodig

Opvoeding en training van een puppy zijn belangrijk. Elke pup en zijn baasje vormen een uniek team. Daarom is het belangrijk om de training van een puppy vanuit die invalshoek te benaderen. Het is ook belangrijk dat daarin ruimte is om in gesprek te gaan en advies te zoeken over juist die specifieke situaties.

Dit is de reden dat meer en meer baasjes de behoefte voelen om zich ergens bij aan te sluiten, een plek te vinden met gelijkgestemden. Deze trend is in een versnelling gekomen door de doorzettende trend om vanuit thuis te werken. Als gevolg hiervan zien we een groei in online communities, zoals de LOCA club (een online club voor puppy- en hondenbaasjes). Hier wordt online de gelegenheid geboden om baasjes met elkaar in contact te brengen.

In deze online hondenclub krijgen eigenaren van honden of puppies advies op maat. Het is een plek waar ze alle vragen kunnen stellen over puppy- en hondengedrag. Doordat mensen met verschillende rassen honden of kruisingen met elkaar in contact komen, groeit ook het wederzijds begrip voor elkaar en honden die anders zijn dan je eigen hond.

Socialisatie met behulp van een online puppy training

Gelukkig is het steeds makkelijker om toegang te krijgen tot een goede puppy training en hondentraining vanuit huis. Met een klik op de knop zijn de handvatten voor een goede socialisatie van een puppy/hond tegenwoordig binnen handbereik. Uiteraard aangereikt door een erkend kynologisch instructeur (hondentrainer). Hetzelfde geldt voor andere online hondentrainingen. Bijvoorbeeld als de hond moet aanleren om alleen thuis te zijn, omdat het baasje nu juist wél weer (vaker) terug naar kantoor moet.