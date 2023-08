Op reis? Zorg dan goed voor jezelf en de wereld

De zomer is in volle gang en dat betekent dat velen van ons genieten van welverdiende vakanties op exotische bestemmingen, aan zee of in de bergen. Tegenwoordig kun je er ook niet om heen om na te denken over hoe je zo milieuvriendelijk mogelijk op pad gaat. Natuurlijk denk je dan meteen aan hoe en hoe ver je reist maar heb je ook gedacht aan de beautyprodukten die je meeneemt?

Duurzame beautyprodukten

Davines is een internationaal B-corp bedrijf voor haarverzorgingsprodukten dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De president van het bedrijf, Davide Bollati, zegt er dit over: ‘Door schoonheid op een duurzame manier te creeren, moedigen wij mensen aan om voor zichzelf te zorgen, voor de omgeving waarin ze leven en werken en voor de dingen waar ze van houden.’

Een van de dingen waarvan we houden, is natuurlijk reizen. Terwijl we ontspannen en plezier hebben, is het belangrijk om produkten te gebruiken die de wereld niet vergeten maar ook je huid en haar niet. Ze moeten je goed te beschermen en verzorgen tegen de intense zon, het zoute zeewater, chloor in zwembaden en vochtige lucht in tropische oorden.

Zes tips voor goede verzorging in de zomer

Enkele waardevolle tips om je haar gezond en stralend te houden tijdens je vakantie!

1. Hydrateren, hydrateren, hydrateren!

Net zoals je lichaam dorst heeft tijdens warme dagen, hebben je huid en je haar ook behoefte aan hydratatie. Het zomerseizoen kan zowel je huid als haar namelijk enorm uitdrogen door de hitte en het zout van de zee. Het is dan ook belangrijk dat je meer water drinkt vooral in warme en zonnige gebieden om te voorkomen dat je huid rimpelig wordt en/of ruwe plekjes of schilfres vormt en je haar er dof uitziet, ruw aanvoelt, te vet wordt en volume verliest. Neem daarom ook altijd een hydraterende creme en conditioner mee, bij voorkeur met UV-bescherming. oo

2. Bescherm jezelf tegen UV-stralen:

Langdurige blootstelling aan de zon kan niet alleen je huid beschadigen; de UVA- en UVB-stralen kunnen ook de hoofdhuid en haarschubben aantasten. Draag dan ook een hoed of een sjaal om je haar te beschermen. Daarnaast zijn er speciale haarproducten op de markt die UV-bescherming bieden. Breng voor vertrek naar het strand of het zwembad een haarserum of spray met UV-bescherming aan om je haar een extra laagje bescherming te geven.

3. Vermijd overmatig gebruik van stylingtools:

Tijdens een vakantie willen we er vaak op ons best uitzien, maar het dagelijks gebruik van stylingtools zoals föhns, stijltangen en krultangen kan je haar beschadigen. Probeer je haar zo veel mogelijk natuurlijk te laten drogen en geef het een pauze van hittegebruik. Als je toch wilt stylen, gebruik dan eerst een hittebeschermend product.

4. Verzorging en bescherming na het zwemmen:

Het zeewater kan je haar uitdrogen, terwijl chloorwater het kan beschadigen en een groene tint kan veroorzaken bij gekleurd haar. Voordat je het zwembad induikt, spoel je je haar met gewoon water om het te verzadigen. Hierdoor zal het minder chloorwater opnemen. Een manier om het haar te beschermen tegen schade door zwemmen is een leave-in conditioner. Besprenkel je lokken voordat je gaat zwemmen en spoel het product daarna uit. Als je gekleurd haar hebt, maak je je misschien extra zorgen dat het zwembadwater het beschadigt. Gebruik een kleurbeschermende shampoo na je duik in het zwembad of overweeg ook het dragen van een badmuts om je haar volledig te beschermen tegen het chloor.

5. Natuurlijke haarprodukten en haarmaskers:

Gebruik een natuurlijk ‘zachte’ shampoo en verwen je haar met een natuurlijk haarmasker om het vocht te herstellen na een lange dag in de zon. Kokosolie, aloë vera en avocado zijn geweldige natuurlijke ingrediënten die je haar hydrateren en weer laten glanzen. Je kunt ook op zoek gaan naar lokale producten op je vakantiebestemming die specifiek zijn ontworpen voor haarverzorging in die regio. Ook heel handig, shampoo bars! Die nemen minder ruimte in in je bagage en springen niet op in je koffer.

6. Borstelen met zorg:

Zout water en wind kunnen je haar in de knoop brengen, dus wees voorzichtig bij het borstelen. Begin onderaan en werk geleidelijk omhoog om klitten te verminderen zonder je haar te beschadigen. Gebruik een grove kam of een borstel met brede tanden voor een zachtere aanpak.

Met deze eenvoudige maar effectieve tips kun je je haar en huid in topconditie houden terwijl je van je welverdiende vakantie geniet en je je ook nog bekommert om een duurzame wereld!