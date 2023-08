Kosten besparen door isolatie van groot belang

Kosten besparen door isolatie is van groot belang om verschillende redenen, zowel op het gebied van financiën als milieu. Even los van een comfortabele leefomgeving is het allereerst is een teken van broodnodig milieubewustzijn. Door minder energie te verbruiken, wordt de uitstoot van broeikasgassen immers verminderd wat klimaatverandering tegengaat. En het verminderen van het energieverbruik draagt ​​ook bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Het zorgt daarnaast voor een grotere energie-efficiëntie doordat dat warmte in de winter wordt vastgehouden en koelte in de zomer wordt behouden. Hierdoor hoeft de verwarmings- en koelingsapparatuur minder hard te werken en wordt het energieverbruik verminderd. Dit vertaalt zich ook direct door naar lagere energierekeningen waardoor er op lange termijn zelfs financieel voordeel kan worden behaald. Potentiële kopers en huurders zijn bovendien vaak bereid meer te betalen voor een goed geïsoleerd pand vanwege de lagere verwarmings- en koelingskosten.

Gunstig voor zowel individu als gemeenschap

Het is een strategie die zowel op korte als lange termijn gunstig is voor zowel individuen als gemeenschap. Het isoleren van een woning is echter wel een investering, welke je uiteraard op langere termijn door de verminderde energiekosten gaat terugverdienen. Vandaar ook dat de overheid stimuleert de isolatie en verduurzaming van je huis met subsidies. Door een ISDE-subsidie aan te vragen kun je een vergoeding krijgen voor het plaatsen van verschillende isolatiemaatregelen. Zo kun je subsidie krijgen voor spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en hoogrendementsglas.

De hoogte van de subsidies voor het aanbrengen van isolatie in je woning hangt af van het soort isolatie, de grootte van je woning, de kwaliteit ervan en hoeveel maatregelen je treft. Als je in aanmerking wilt komen voor de hoge subsidie, dan moet je namelijk binnen twee jaar minstens twee isolatiemaatregelen nemen zoals het isoleren van de spouwmuur en het dak. Dat kun je doen met duur of goedkoop isolatie materiaal. Maar spouwmuurisolatie moet wel een minimale isolatiewaarde van 1,1 hebben en de Rd-waarde bij dakisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en buitenmuurisolatie moet minstens 3,5 zijn. De isolatiemaatregelen moeten bovendien door een installatiebedrijf worden uitgevoerd want als doe-het-zelver heb je geen recht op subsidie. Bovendien kan de subsidie pas na uitvoering van de maatregelen worden aangevraagd.

Hoe vraag je een ISDE-subsidie aan?

Het aanvragen van een subsidie voor het aanbrengen van isolatie in je huis gaat via de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Het aanvragen van een ISDE-subsidie blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Om het proces eenvoudiger te maken, heeft Vereniging Eigen Huis een stappenplan gepubliceerd voor het aanvragen van de ISDE-subsidie. Is de subsidie niet hoog genoeg dan is ook een energiebespaarlening af te sluiten via het Nationaal Warmtefonds. Het is mogelijk om tussen de 1.000 en 65.000 euro te lenen met een rente tussen de 4,1 en 4,3 procent per jaar. Huishoudens met een verzamelinkomen onder de 48.625 euro hoeven echter geen rente te betalen.