Hoe ontstaat liefde tussen twee mensen?

September is traditioneel een hele populaire maand om te trouwen. De vakanties zijn afgelopen en het mooie nazomerweer schept de sfeer voor romantiek. In de meeste gevallen is er een hoop ‘Love in the air’. Maar hoe ontstaat de liefde in beginsel eigenlijk en wat moet je doen om de liefde te behouden?

Een combinatie tussen biologie en psyche

Verliefdheid is een complexe emotionele toestand die voortkomt uit een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Hoewel we het precieze mechanisme achter verliefdheid nog niet volledig begrijpen zijn er wel verschillende factoren te benoemen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van deze diepgaande emotie. Zo spelen verschillende hormonen een rol bij verliefdheid. Dopamine, een neurotransmitter die geassocieerd wordt met beloning en plezier, veroorzaakt bijvoorbeeld het gevoel van opwinding en euforie dat vaak gepaard gaat met verliefdheid. Maar ook oxytocine, het ‘knuffelhormoon’, wordt geassocieerd met hechting en genegenheid. Natuurlijk is de fysieke en seksuele aantrekkingskracht belangrijk.

Verbondenheid en vertrouwen

Er wordt vaak gesproken over chemie tussen mensen, wat verwijst naar een ongrijpbare aantrekkingskracht en verbondenheid die niet altijd volledig rationeel kan worden verklaard. Maar mensen kunnen zich nu eenmaal aangetrokken voelen tot bepaalde fysieke kenmerken van anderen, zoals gezichtssymmetrie en lichaamsvormen.

En wat dacht je van gedeelde interesses, waarden en doelen? Het hebben van gemeenschappelijke grond draagt bij aan het opbouwen van emotionele banden, verbondenheid en compatibiliteit. In het speciaal speelt hier het delen van persoonlijke gedachten, gevoelens en ervaringen met iemand anders kan emotionele intimiteit bevorderen. Deze openheid kan leiden tot een gevoel van diepe verbondenheid en vertrouwen, wat op zijn beurt verliefde gevoelens kan versterken. Attent zijn trouwens ook! Een valentijnscadeau, een bosje bloemen of liefdesbrief om de liefde te vieren kan bijvoorbeeld een uiting van diepe genegenheid en waardering die verbondenheid veroorzaakt en verliefdheid versterkt.

Grens tussen liefde en vriendschap

Uit een studie van de Canadese University of Victoria blijkt overigens dat de meeste relaties voortkomen uit een vriendschap. Aan het onderzoek deden zo’n 1900 mensen mee die al een tijdje bezet waren. Ongeveer een derde daarvan woonde ook samen of was zelfs al getrouwd. Na een rondvraag bleek maar liefst zeventig procent van de deelnemers eerst vrienden te zijn geweest met hun partner, voordat het uitliep op een relatie. Dit zou volgens de wetenschappers vooral gelden voor de LGBTQ+-gemeenschap en jongeren.

De onderzoekers vroegen zich niet alleen af hoe de meeste relaties ontstonden, maar ook hoelang de ondervraagden bevriend waren voordat het veranderde in relatiemateriaal. Gemiddeld bleek dat één à twee jaar te zijn en was er in die eerste vriendschappelijke jaren geen sprake van aantrekkingskracht.

Volgens hoofdonderzoeker Danu Stinson is de uitkomst van het onderzoek reden om het ontstaan van relaties verder uit te pluizen. ‘We hebben misschien al een goed zicht op hoe vreemden tot elkaar worden aangetrokken en beginnen met daten, maar dat is niet hoe de meeste relaties beginnen. Er is een wazige grens tussen vriendschap en romantiek.’ Het is echter belangrijk op te merken dat verliefdheid een individuele ervaring is en dat niet alle mensen op dezelfde manier of om dezelfde redenen verliefd worden. Bovendien kunnen culturele en sociale invloeden ook een rol spelen in hoe verliefdheid wordt ervaren en uitgedrukt.