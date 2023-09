Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar meer dan 200

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft fors toenemen. Het totale aantal opgenomen patiënten is dinsdag gestegen naar 221, het hoogste aantal in vier maanden tijd. In de afgelopen week steeg de bezetting met meer dan honderd mensen, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De meeste positief geteste mensen liggen op de verpleegafdelingen. Dat betekent dat hun klachten redelijk mild zijn. Maar ook de intensive cares krijgen het drukker. Zij hebben momenteel zeventien mensen onder hun hoede. Op maandag waren dit er acht.

Dat het totale aantal patiënten stijgt, komt doordat het aantal nieuwe opnames toeneemt. Afgelopen dag zijn 68 mensen door hun coronaklachten in een ziekenhuis beland, de hoogste instroom in een dag sinds april.

Dat er een nieuwe instroom zou komen, was al verwacht. Daarom begint de overheid over enkele weken een nieuwe boosterprikronde. Mensen met een kwetsbare gezondheid komen daarvoor in aanmerking, omdat zij bij besmetting het grootste risico lopen dat ze ernstig ziek worden.