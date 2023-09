Microbits zorgen voor revolutie in de klas

In een razendsnelle technologische wereld waarin we leven, wordt innovatie met open armen ontvangen in elk facet van ons leven. In het hart van deze digitale revolutie schittert een klein, maar krachtig apparaat dat het onderwijs verandert zoals we dat kennen: de microbit. Deze mini-computers zijn niet alleen een gadget voor tech-enthousiastelingen, maar ze zijn ook bezig de klaslokalen te veroveren en de manier waarop kinderen leren te programmeren. Technologische geletterdheid is tegenwoordig een absolute must waarbij microbits de bouwstenen van de toekomst zijn.

Meer dan een Speeltje

Microbits zijn kleine, draagbare minicomputers ter grootte van een bankpasje met 25 ledlampjes en diverse sensoren. Ontwikkeld door de BBC in 2015, waren ze oorspronkelijk bedoeld om kinderen te helpen begrijpen hoe computers werken en hoe ze kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen. Wat begon als een educatief experiment, groeide al snel uit tot een wereldwijd fenomeen.

De microbit is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar en is afgestemd op het leren programmeren. Door materialen te verbinden met de sensoren en andere onderdelen, creëer je elektronische projecten waar kinderen creatief mee aan de slag kunnen. Microbits bieden een schat aan creatieve en educatieve mogelijkheden voor studenten van alle leeftijden. Van basisschoolkinderen tot middelbare scholieren, overal ter wereld worden microbits nu gebruikt om concepten als codering, technologie en probleemoplossing tot leven te brengen.

Lerares Manon: ‘De microbit is zo’n tastbare manier om te leren programmeren. Het is echt, het is spannend en het geeft mijn leerlingen vertrouwen om nieuwe dingen te proberen en te experimenteren.

Educatieve Revolutie

De impact van microbits op het onderwijs is indrukwekkend. Leerlingen leren niet alleen de basisprincipes van codering, maar ontwikkelen ook creatieve denkvaardigheden en leren complexe problemen op te lossen. Zo kun je de microbit programmeren om muziek te maken, robots te besturen, spelletjes te spelen en wetenschappelijke proefjes te doen. Je kunt de microbit ook aansluiten op andere apparaten en sensoren om nog interessantere projecten te bedenken.

‘Microbits hebben de manier waarop we lesgeven veranderd,’ zegt Anna van den Berg, een lerares op de basisschool De Toekomst in Amsterdam. ‘Het heeft de leerlingen enthousiast gemaakt voor technologie en hen geholpen zelfvertrouwen op te bouwen in hun vermogen om problemen op te lossen.’

De toekomst van het onderwijs ziet er dus veelbelovend uit met microbits aan boord. Steeds meer scholen en onderwijsinstellingen zullen deze technologie dan ook omarmen om studenten voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Buiten het Klaslokaal

Maar microbits beperken zich niet tot de schoolbanken. Steeds meer gemeenschappen en organisaties gebruiken deze apparaten om technologie toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden. Of het nu gaat om het bouwen van robots, het creëren van kunstinstallaties of het ontwerpen van slimme apparaten. De mogelijkheden met microbits zijn eindeloos!