Aziatische tijgermug al in acht provincies opgedoken

De Aziatische tijgermug, die ernstige ziektes kan overbrengen op mensen, is deze zomer al in acht provincies gesignaleerd. De mug werd in dertien woonwijken gevonden en daarnaast op andere plaatsen zoals bij bandenbedrijven en in tuincentra. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt tot eind augustus ongeveer 65 vindplaatsen op de website. In sommige plaatsen, zoals Nijverdal in Overijssel, zijn op negen verschillende plekken tijgermuggen gevangen.

De Aziatische tijgermug hoort niet in Nederland thuis. De mug kan meer dan twintig virusziektes overbrengen, waaronder knokkelkoorts en zika, en wordt daarom bestreden. Tijgermuggen liftten oorspronkelijk vanuit AziĆ« mee naar Nederland in autobanden en in bepaalde bamboeplantjes. Tegenwoordig zijn er ook al veel tijgermuggen in mediterrane streken. Die komen naar Nederland in auto’s, caravans en campers van vakantiegangers.

De stichting platform Stop Invasieve Exoten, die de ontwikkeling van exotische muggen in Nederland al jaren bijhoudt, vindt dat de NVWA vakantiegangers veel beter moet waarschuwen om de import van exoten te voorkomen. Uit de cijfers van de NVWA blijkt dat de bestrijding van tijgermuggen in woonwijken in het verleden niet altijd even succesvol is geweest, zodat muggeneitjes kunnen overwinteren. “Als de tijgermug zich echt vestigt in Nederland wordt het heel moeilijk om ze nog effectief te bestrijden”, aldus voorzitter Wilfred Reinholt van het platform.

De NVWA maakt pas volgend jaar bekend hoeveel exotische muggen er in totaal in Nederland zijn gevonden dit jaar. Behalve tijgermuggen komen ook Aziatische bosmuggen en gelekoortsmuggen voor in Nederland.