Electrische radiatoren: de badkamertrend van 2023

Als we de nieuwste badkamertrends van 2023 mogen geloven dan zien we een enorme toename in de aanschaf van elektrische radiatoren. Het elektrisch verwarmen van de badkamer is in deze tijd van duurzaamheid geen onverwachte trend. De grootste verandering die de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft, is dat een radiator niet langer hoofdzakelijk bedoeld is voor het verwarmen van een volledige ruimte. Waar de ruimtes voorheen alle warmte van de radiator kregen, hebben steeds meer ruimtes vloerverwarming. Een radiator heeft dan vaak andere doeleinden zoals het plaatselijk verwarmen. Zo zie je meer handdoekhouders, radiatoren waar men de handdoek overheen hangt om te drogen, maar ook radiatoren puur om de ruimte te stylen. Vintage komt ook weer helemaal in.

Waarom een nieuwe radiator?

Wanneer je oude radiatoren hebt hangen die nog goed functioneren, kan je jezelf de vraag stellen waarom een radiator nodig is. Zeker is echter dat nieuwe radiatoren vaak efficiënter zijn dan oude radiatoren. Mocht een andere manier van verwarmen niet aanwezig zijn, dan is de optie voor een nieuwe dan ook een makkelijke keuze. Ook vindt men het belangrijk dat de radiator meegaat in de styling van de ruimte. Een verouderde radiator is niet alleen minder efficiënt, maar vaak ook verkleurd, beschadigt et cetera. Voor zowel sfeer als energierekening kan het vervangen van een radiator dan ook veel voordeel opleveren. Voor de manuren hoef je het niet te laten, vervangen en installeren van een radiator is zo gepiept.

Verscheidenheid aan radiatoren

Bij het kiezen van een nieuwe radiator moet rekening worden gehouden met verschillende punten. Zo is de grootte van de radiator in de ruimte van belang en het design, maar ook het type radiator dient in gedachte genomen te worden. Daarin zijn twee keuzes: convectieradiatoren en stralingsradiatoren. Die eerste werkt met het principe van warme lucht omhoogduwen en koude naar beneden en die laatste straalt warmte rechtsreeks uit.

Dan valt er uiteraard nog te kiezen voor elektrische radiatoren of hybrideradiatoren. Designradiatoren en handdoekradiatoren zijn ook in trek, zeker als het gaat om de sfeer van de ruimte. Ook paneelradiatoren zijn gewild. Deze paneelradiatoren zijn goed te plaatsen op plekken waar traditionele radiatoren niet passen. Voor al die radiatoren geldt uiteraard dat er naar smaak gekozen kan worden naar kleuren. Op die manier is men altijd zeker van een radiator die bij de smaak past.

Kosten van een nieuwe radiator

De prijzen van radiatoren lopen ontzettend uiteen. Er zijn duurdere radiatoren van honderden euro’s, maar je kunt ook voor nog geen honderd euro klaar zijn. Dit ligt geheel aan de wensen. Dat betekent echter ook dat er voor ieder budget een radiator beschikbaar is. Het kan echter nooit kwaad te vergelijken en te zoeken naar de zaken waar je de scherpste prijs-en-kwaliteitsverhouding tegen komt. Tenslotte is het ook nooit slecht als men de verzendkosten of kortingen die ophalen met zich mee kan brengen in het achterhoofd houdt.