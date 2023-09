Nederlanders houden van gluren bij de buren maar ook van hun privacy

Nederlanders zijn van nature nieuwsgierig. Een goed voorbeeld hiervan is het feit, dat als we over straat wandelen al snel geneigd zijn bij woningen naar binnen te kijken. Het is nu eenmaal leuk om te zien hoe anderen hun huis hebben ingericht of wat ze aan het doen zijn. En aangezien in Nederland huizen tegenwoordig dicht op elkaar worden gebouwd of de hoogte in, voorkom je ook niet dat je zonder raambekleding vanuit je slaap- of werkkamer bij de overburen naar binnen kunt kijken. Met name nu het sneller donker wordt en de lichten binnen weer aangaan, kunnen we dan ook weer heerlijk gluren bij de buren. Het is alleen ook een feit dat we zeer gesteld zijn op onze privacy…

Burenrecht

Het burenrecht geeft overigens regels over de afstand van ramen en balkons tussen naburige erven. Er mogen in beginsel geen ramen en balkons binnen twee meter van de erfgrens worden geplaatst. Buren zitten niet te wachten op ongewenst uitzicht vanuit ramen en balkons van andere buren. De achtergrond van deze bepaling is natuurlijk de privacy van buren. Het is nu eenmaal niet de bedoeling dat buren onbeperkt mogen gluren bij de buren.

Afplakken die ramen

Heb je er toch last van dan zijn er natuurlijk oplossingen. Vroeger plakten de mensen kranten tegen de ramen om de kijkers te weren. Maar er zijn tegenwoordig gelukkig verschillende manieren om te genieten van meer privacy in huis, zoals gordijnen en raamfolie. Zo kun je kiezen voor raamfolie op de voordeur wanneer er een ruit in de deur zit. Of je plakt het op de onderste helft van de ramen aan de voorkant. Ook de badkamer is een ruimte waar raamfolie geen overbodige luxe kan zijn omdat gordijnen lang niet altijd bestand zijn tegen de hoge luchtvochtigheid. Je hebt verschillende leuke prints en designs die het ook nog eens leuk maken om naar te kijken. Zo wordt wandelaars het zicht naar binnen aardig ontnomen. Een ander voordeel van raamfolie is het feit, dat het buitenlicht overdag nog steeds kan binnenkomen.

Gezellige gordijnen of planten op de vensterbank

Het meest logische alternatief voor het gebruik van raamfolie op deuren en ramen, is de keuze voor gordijnen. Naast het feit dat gordijnen je meer privacy bieden, maken ze een ruimte ook gezelliger. In de avond wil je niet voortdurend tegen een donker gaat aan moeten kijken. Maar je kunt ook kiezen voor een aantal mooie frisse groene planten op je vensterbank of een aantal struiken voor je woning. Het groen ontneemt het zicht van voorbijgangers, waardoor het hen meer moeite kost bij je naar binnen te kijken. Een nadeel is wel, dat de planten en struiken het licht uit de ruimte wegnemen en je woonkamer een stuk donkerder kunnen maken.

Verboden te gluren

Een wat drastischer oplossing is wellicht om een bordje op te hangen beschermd tegen de regen met lamineerfolie: Verboden te gluren. Samen met Emmen is Zoetermeer een van de weinige Nederlandse gemeenten waar het echt verboden is om te gluren! Het gluurverbod geldt voor het bespieden mét of zonder verrekijker ‘of enig ander optisch instrument’ van personen in gebouwen, woonwagens of woonboten. Dus woon je in een van die gemeenten en gluur je naar het nieuwe interieur van je overbuurman met of zonder verrekijker? Daar kun je maar beter mee oppassen. Voor je het weet heb je een bekeuring aan je broek.