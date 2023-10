Eerlijke en biologische thee: TEAmwork Tea geeft het je iedere maand in een abonnement

Biologische producten zijn in opkomst. In de supermarkt kiezen we vaker voor biologisch vlees, biologische eieren of biologisch brood. De theefabrikant TEAmwork Tea komt nu met een nieuw product voor in de biologische schappen: thee. Het bijzondere is dat de consument de thee niet in de supermarkt haalt, maar een heus thee-abonnement afsluit.

Een abonnement voor thee

TEAmwork komt met iets bijzonders op de markt: een eerlijk abonnement voor thee. We kenden al het abonnement op boodschappen, op groenten en zelfs op onderbroeken, maar TEAmwork vindt dat ook een abonnement op thee heel normaal moet worden. Het bedrijf is dan ook begonnen met het aanbieden van dergelijke abonnementen.



Wie een abonnement afsluit, ontvangt elke maand een box met biologische thee erin. Nieuwe klanten kunnen eerst een maandje een theebox proberen, door er eenmalig eentje aan te vragen. De thee wordt bij de klant thuisbezorgd. Ook daarbij is er speciale aandacht voor het milieu: de bezorging gebeurt geheel CO2-neutraal, door middel van een brievenbuspakketje.

Biologische thee: wat houdt dat in?

Dat klinkt interessant, biologische thee, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Een product is biologisch als er meer dan 95% biologische ingrediënten in zit. In het geval van thee houdt dat in dat de thee wordt verbouwd zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest te gebruiken. Daarmee zijn de eisen voor het product vergelijkbaar met de eisen voor biologische koffie.



Biologische thee wordt gemaakt op natuurlijke grond. De grond waar de theeplanten op moeten groeien, worden verrijkt met natuurlijke compost. Dat draagt bij aan het biologische karakter van de thee.

Milieuvriendelijke keuzes maken

Ook bij het drinken van thee is het belangrijk dat consumenten milieuvriendelijke keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor thee zelf: biologische thee is milieuvriendelijker dan gewone thee. En ook bij het theezetten zijn er keuzes te maken, is te vinden op de website van MilieuCentraal.



Zo raadt de organisatie aan om niet meer water te koken dan nodig en een zakje thee meerdere keren te gebruiken. Kwaliteitsthee kun je minstens twee keer gebruiken voor hetzelfde kopje. In Nederland verspillen we ongeveer 14 procent van de thee, en dat is zonde. Door je theezakje te bewaren en nog eens te gebruiken, ben je groener bezig. Je maakt een duurzame keuze voor mens en milieu.

Meer aandacht voor mensen

TEAmwork wijst erop dat niet alleen het biologische karakter van de thee uniek is, maar ook dat het bedrijf speciale aandacht heeft voor de mensen die de thee maken. Theeblaadjes worden in het buitenland vaak met de hand geplukt: het is arbeidsintensief. Bij veel grote fabrikanten spelen er sociale en economische problemen. Denk aan onderbetaling, slechte werkomstandigheden en grote gezondheidsrisico’s omdat de arbeiders worden blootgesteld aan gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.



De thee van TEAmwork wordt geplukt in Sri Lanka. Daar heeft het bedrijf een programma opgezet om beter samen te werken met de plukkers. Met biologische, eerlijke thee is er aandacht voor mens en milieu. De thee van TEAmwork heeft dan ook het fairtrade-keurmerk. Zo weten consumenten zeker dat ze een verantwoorde keuze maken.