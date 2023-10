Hoe goed bescherm jij je gehoor?

Je ogen en oren zijn kostbaar. Je moet er je hele leven mee doen en eenmaal beschadigd is herstel vrijwel uitgesloten. Met een gehoorbeschadiging is je leven een stuk lastiger. Zeker als die is ontstaan door te harde geluiden is het erg zonde als het zover komt. Het is heel eenvoudig om gehoorschade te voorkomen. Natuurlijk in de eerste plaats door harde geluiden te voorkomen. Maar wil je dan toch naar dat gave concert, bescherm dan je gehoor zodat er geen schade optreedt. Het staat misschien niet zo stoer om oordopjes te dragen, maar het kan er wel voor zorgen dat je ook op latere leeftijd nog beschikt over een goed gehoor.

Bescherm je oren bij veel lawaai

Je gehoor kan al beschadigd raken van één harde knal. Maar zeker als je bijvoorbeeld regelmatig naar hardrock concerten gaat is het belangrijk om je oren te beschermen. Het is zeker niet zo dat je dan niets meer meekrijgt van het concert. Met gehoorbescherming op maat kun je gewoon van de muziek genieten zonder dat je na afloop last van je oren hebt. Een gehoorbeschadiging manifesteert zich niet altijd met doofheid. Je kunt ook last krijgen van een hinderlijke en constante brom- of fluittoon in je oren. Dit kan zo overheersend zijn dat het kan leiden tot suïcidale gedachten. Het is niet voor niets dat veel artiesten en ook technisch personeel op de bühne gehoorbescherming draagt tijdens een optreden. Artiesten die dit in het verleden niet hebben gedaan klagen vaak over problemen met het gehoor waar nu niets meer aan te doen is. Met de kennis van nu is het dus zaak om dit te voorkomen door het dragen van goede bescherming.

Oren van kinderen zijn gevoelig

Gehoorbescherming bij volwassenen is belangrijk, maar zeker bij kinderen. Het gehoor van kinderen is extra gevoelig voor harde geluiden. Laat ze dus alleen een koptelefoon dragen als het geluid op een aanvaardbaar niveau staat. Er zijn koptelefoons met een begrenzer, zodat het geluid niet te hard gezet kan worden. Het is prima om ze hun eigen spelletjes op de computer te laten spelen of naar een tekenfilm te laten kijken, maar niet als dat een gehoorbeschadiging oplevert. Los daarvan is het natuurlijk belangrijk om de ‘schermtijd’ van kinderen aan banden te leggen, ook vanwege het oplopen van schade aan de ogen.

Kies voor een goede oplossing voor gehoorbescherming

Als je je oren goed wilt beschermen dan kies je voor beschermende otoplastieken die op maat worden gemaakt. Je brengt ze gemakkelijk en pijnloos in en je gehoor is direct beschermd tegen te harde geluiden. Ze zijn ook te gebruiken als je werkt in een lawaaiige omgeving of bij het gebruik van machines en apparaten die veel geluid produceren. In de Arbowet zijn hier bepalingen over opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden. Zij zijn verplicht om hun medewerkers beschermende materialen aan te bieden. Werknemers zijn dan uiteraard weer verplicht om die ook te gebruiken.