De 5 leukste dingen om te doen tijdens een vakantie in Corsica!

Corsica, het prachtige eiland dat bekend staat om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid, is een perfecte bestemming voor een ontspannen vakantie. Met zijn uitgestrekte stranden, schilderachtige dorpjes en indrukwekkende bergen, is Corsica een paradijs voor natuurliefhebbers en avonturiers. In dit artikel zullen we enkele hoogtepunten van het eiland bespreken en suggesties geven over wat te doen tijdens een vakantie op Corsica.

Verken de historische stad Ajaccio

Een van de eerste dingen die je moet doen als je op Corsica aankomt, is een bezoek brengen aan de historische stad Ajaccio. Deze stad is niet alleen de grootste stad van Corsica, maar ook de geboorteplaats van Napoleon Bonaparte. Bezoek het prachtige Maison Bonaparte, het voormalige huis van de Bonaparte-familie, dat nu is omgebouwd tot een museum. Wandel langs de pittoreske straatjes van de oude stad en geniet van de mediterrane sfeer. Vergeet ook niet om een bezoek te brengen aan de kathedraal van Ajaccio, waar Napoleon werd gedoopt.

Ontdek de natuurlijke schoonheid van Calanques de Piana

Een van de meest spectaculaire bezienswaardigheden op Corsica zijn de Calanques de Piana, een reeks kliffen en rotsformaties die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Deze rotsen, die uit de zee oprijzen, bieden een adembenemend uitzicht en zijn een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers. Maak een wandeling langs de kliffen en geniet van de prachtige vergezichten over de Middellandse Zee. Vergeet niet om je camera mee te nemen, want dit is een plek waar je zeker foto’s wilt maken.

Ontspan op de mooie stranden van Corsica

Corsica staat bekend om zijn prachtige stranden en helderblauwe wateren. Of je nu op zoek bent naar een afgelegen baai om te ontspannen of een levendig strand met watersportmogelijkheden, Corsica heeft voor elk wat wils. Een van de populairste stranden is Plage de Prunete, met zijn witte zand en turquoise water. Hier kun je genieten van een dagje zonnebaden, zwemmen en snorkelen. Als je er niet van houdt om in de zee te zwemmen, dan heeft Yelloh! Village’s campings de oplossing. Yelloh! Village’s campings heeft meer dan 100 kindvriendelijke accommodaties op Corsica met leuke zwembaden en genoeg activiteiten, en ook nog eens dichtbij het Prunete strand. Camping Corsica is nooit zo makkelijk geweest!

Bezoek de middeleeuwse stad Bonifacio

Een van de meest charmante plekken op Corsica is de middeleeuwse stad Bonifacio. Deze stad, gelegen op een klif aan de zuidkust van het eiland, biedt een spectaculair uitzicht op de zee en de omliggende kustlijn. Wandel door de smalle straatjes van de oude stad en bewonder de prachtige oude gebouwen. Bezoek de indrukwekkende citadel en geniet van het adembenemende uitzicht vanaf de kliffen. Vergeet niet om een boottocht te maken naar de grotten van Bonifacio, waar je de unieke rotsformaties en grotten kunt verkennen.

Maak een wandeling in de bergen van Corsica

Corsica is ook een paradijs voor wandelaars, met zijn uitgestrekte bergen en prachtige wandelpaden. Een van de populairste wandelgebieden is het Regionaal Natuurpark van Corsica, waar je kunt genieten van adembenemende uitzichten en ongerepte natuur. Maak een wandeling naar de top van de Monte Cinto, het hoogste punt van het eiland, of verken de prachtige valleien en meren van de Restonica-vallei. Of je nu een ervaren wandelaar bent of gewoon wilt genieten van een ontspannen wandeling, Corsica biedt voor elk wat wils.