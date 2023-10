Woningnood in steden blijft aanhouden: hoe kom je als student anno 2023 alsnog aan een kamer?

Het nieuwe studiejaar is inmiddels al ruim een maand begonnen, maar veel studenten zijn er nog niet in geslaagd om een kamer te vinden. De woningnood blijft groot en het lijkt erop dat daar de komende jaren niet veel verandering in gaat komen. Om die reden hebben D66, brancheorganisatie Kences van de huisvesters van studenten, CNV Jongeren en zeven studentenorganisaties een manifest opgesteld om nieuwe studentenwoningen te laten bouwen. Het is nog maar de vraag of dat iets gaat opleveren, maar ondanks de uitdagingen van de woningcrisis zijn er ook een aantal dingen die je zelf kunt doen om je kansen te vergroten. Dit zijn 8 tips op een rijtje.

Begin zo vroeg mogelijk

De gouden regel bij het zoeken naar studentenhuisvesting in Nederland is: hoe eerder, hoe beter. Start je zoektocht maanden van tevoren om meer opties te hebben.

Blijf flexibel en geduldig

In de huidige woningmarkt kan het langer duren dan verwacht om de juiste kamer te vinden. Het is belangrijk om flexibel te zijn en geduldig te blijven. Het kan ontmoedigend zijn om steeds weer ‘‘nee’’ te horen of geconfronteerd te worden met hoge huurprijzen, maar je hoeft maar één keer een ‘‘ja’’ te horen en daarna is het niet meer nodig om energie aan huisvesting te besteden. Onthoud dat de aanhouder wint! Voor je het weet kun je al je spullen met studentverhuisservice.nl verslepen naar je nieuwe stek.

Gebruik betrouwbare websites en platforms

Maak gebruik van populaire websites en platforms die gespecialiseerd zijn in studentenhuisvesting, zoals Kamernet, Pararius Student, en Facebook-groepen voor huisvesting. Deze sites bieden talloze aanbiedingen en stellen je in staat om filters toe te passen op basis van je voorkeuren. In sommige steden hebben studentenhuisvestingsorganisaties betaalbare kamers en studentenflats. Schrijf je in bij dergelijke organisaties, want ze kunnen je helpen een geschikte kamer te vinden.

Verken meerdere steden en regio’s

Als je niet vastzit aan één specifieke stad, overweeg dan om naar nabijgelegen steden of regio’s te kijken. Soms zijn er buiten de grote studentensteden meer betaalbare opties beschikbaar. Overweeg de reistijd van en naar de universiteit. Soms kun je buiten het stadscentrum goedkopere kamers vinden, maar dit kan betekenen dat je langer onderweg bent.

Zoek naar tijdelijke oplossingen

Als je de drukte van de woningmarkt wilt vermijden, kun je overwegen om tijdelijke oplossingen te gebruiken, zoals tijdelijke huisvesting of onderhuur. Dit kan je wat ademruimte geven terwijl je verder zoekt.

Deel je wensen en maak gebruik van je netwerk

Maak een lijst van je wensen en eisen, zoals het budget, de locatie, de grootte van de kamer, en de voorzieningen. Deze informatie helpt je om gerichter te zoeken. Vraag vervolgens medestudenten, docenten, of studieadviseurs om advies. Ze kunnen je waardevolle tips en zelfs leads op kamers geven.

Bereid je voor op bezichtigingen

Wanneer je een bezichtiging plant, wees dan goed voorbereid. Stel vragen over de huurprijs, inbegrepen kosten en de huisregels. Neem ook een vriend of familielid mee voor een second opinion.

Onderzoek huurtoeslag

Afhankelijk van je inkomen, kom je mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Doe onderzoek naar de voorwaarden en bekijk of dit een optie voor je is. Wellicht dat je hierdoor meer mogelijkheden hebt dan je in eerste instantie dacht!

Uitdaging

De woningnood blijft een uitdaging voor studenten, maar dat betekent niet dat het vinden van een kamer onmogelijk is. Door geduldig te blijven en actief te zoeken, vergroot je je kansen op het vinden van een kamer die aan je wensen voldoet. Laat je niet ontmoedigen, en onthoud dat je niet alleen bent in deze zoektocht.