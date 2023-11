Wat valt er onder licht letsel bij letselschade?

U kunt na een ongeluk licht tot zwaar gewond raken. Bent u licht gewond geraakt? Dan worden uw verwondingen in de letselschadewereld ‘licht letsel’ genoemd. Wat valt hier precies onder? En wanneer heeft u dan recht op schadevergoeding? U leest het in dit artikel.

Wat is licht letsel?

U kunt na een ongeval verschillende soorten letsel oplopen van schaafwonden tot aan een dwarslaesie. Als het letsel aan de volgende punten voldoet, valt het onder licht letsel:

Binnen zes maanden geneest u volledig van uw letsel. Tijdens het herstelproces treden ook geen complicaties op. U kunt littekens oplopen door het letsel, maar geen heftige ontsierende littekens. U bent slechts tijdelijk arbeidsongeschikt of u kunt direct weer aan het werk. Huishoudelijk werk valt hier ook onder. Na uw herstelperiode, van maximaal zes maanden, heeft u ook geen controles of medische behandelingen meer nodig.

U kunt bij letsel dat aan de bovenstaande punten voldoet, denken aan verwondingen zoals:

Blauwe plekken

Schaafwonden

Eerste- en tweedegraads brandwonden

Een verzwikte enkel

Eenvoudige botbreuken

Een klaplong

U weet nu wat er onder licht letsel valt, maar wat gebeurt er als u zelf licht letsel oploopt? Wanneer heeft u dan recht op schadevergoeding?

Recht op schadevergoeding bij licht letsel

U heeft bij licht letsel altijd recht op schadevergoeding als iemand anders aansprakelijk is te stellen voor het ongeluk. Wie kunt u dan aansprakelijk laten stellen? Hieronder leest u enkele voorbeelden:

De verkeersdeelnemer die een stopbord mist, waardoor hij of zij u aanrijdt

De eigenaar van de hond die zijn tanden in uw lichaam heeft gezet

Uw werkgever wanneer u in het magazijn valt door troep op de grond

De manege wanneer u tijdens een les van een van hun paarden valt die plotseling op hol slaat

De gemeente wanneer u valt over een losse stoeptegel

Hoe licht het letsel ook is, u bent gewond en krijgt daardoor met onverwachte kosten te maken. Deze kosten moeten worden vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.

Welke schadeposten kunt u verwachten?

Wanneer u licht letsel heeft opgelopen door een ongeval, kunt u met verschillende schadeposten te maken krijgen waaronder:

Gemiste inkomsten als u een paar dagen, weken of maanden niet heeft kunnen werken. Als uw werkgever 70% van uw loon doorbetaalt, moet de verzekeraar de overige 30% vergoeden.

De kosten voor uw eigen risico.

Reiskosten van en naar doktersafspraken.

Huishoudelijke hulp, dit geldt ook als u hulp krijgt van familie of vrienden.

Hondenuitlaatservice als u tijdelijk niet met de hond kunt wandelen omdat u bijvoorbeeld uw been heeft gebroken.

Kosten zonder nut, zoals een zwemabonnement waar u tijdelijk geen gebruik van kunt maken of kaartjes voor een concert waar u niet naartoe kunt gaan door uw verwondingen.

Schade aan uw persoonlijke eigendommen die is ontstaan door het ongeval, bijvoorbeeld aan uw kleding, mobiel of scooter.

Smartengeld voor uw pijn, verdriet en tijdelijk verminderde levenslust. U krijgt hier na een ongeluk altijd in meer of mindere mate mee te maken.

En alle andere schade waar u mee te maken krijgt.

Ook met licht letsel kunt u met veel meer kosten te maken krijgen dan u van tevoren verwacht. Het is dan ook wel zo eerlijk dat de aansprakelijke tegenpartij uw letselschade vergoedt.

Hoe krijgt u al uw letselschade vergoed?

U kunt bij licht letsel al gauw geneigd zijn om akkoord te gaan met het schadebedrag dat de verzekeraar aanbiedt. Dit bedrag is alleen nooit het bedrag waar u recht op heeft. Daarom is het altijd aan te raden om een letselschadebureau in de arm te nemen.

Wist u dat u ook bij licht letsel gebruik kunt maken van gratis juridische hulp? De juristen van Letselschade Berekenen kunnen u gratis van dienst zijn, omdat de verzekeraar van de tegenpartij ook hun kosten moet vergoeden. U zult daarom nooit een nota van Letselschade Berekenen ontvangen voor hun aangeboden hulp.