Interview met Website Manager Maaike Zuijderwijk: ‘Vakantiedealz is in de laatste jaren steeds meer uitgegroeid tot een inspiratieplatform’

Maaike Zuijderwijk is een echte doener, dé reisexpert bij vakantiedealz en één van de kartrekkers achter de onlangs vernieuwde website van het platform. Geïnspireerd door onder andere tropische droombestemmingen zoals Bali, Californië en Bonaire die zij de afgelopen jaren bezocht heeft. Als Website Manager bij vakantiedealz houdt Maaike zich met een breed takenpakket bezig. Van samenwerkingen met partners tot persreizen of nadenken over hoe je iedere dag de juiste inspiratie en beste deals bij een gevarieerde doelgroep aanbiedt. We spreken Maaike over de transformatie die vakantiedealz heeft doorgemaakt, haar rol als Website Manager en de toekomstplannen van vakantiedealz.

Van harte gefeliciteerd met de lancering van jullie nieuwe website! Het ziet er heel strak en professioneel uit. Kun je ons vertellen wat er veranderd is?

‘Dankjewel! We zijn ontzettend trots op het resultaat. Vakantiedealz is in de laatste jaren steeds meer uitgegroeid tot een inspiratieplatform. We krijgen veel verzoeken van regio’s, hotelketens en individuele accommodaties die hun boodschap willen verspreiden via onze website en andere kanalen. Zo hebben wij op TikTok en Instagram veel succes met het tonen van video’s over hotels en bestemmingen. De nieuwe website is moderner, gebruiksvriendelijker en sluit beter aan bij wat wij met vakantiedealz willen bereiken.’

Hoe heb je dit aangepakt en wie waren er bij het project betrokken?

‘Het was een flinke klus, maar ontzettend leuk om te doen. En ja, er waren ook de nodige slapeloze nachten. We hebben veel uren besteed aan brainstormen, content creëren en sparren met onze partners. Ik ben ons team enorm dankbaar voor alle inzet van de afgelopen maanden. We waren ook heel blij met de samenwerking met Jannes & Mannes. Zij hebben ons fantastisch geholpen met de technische realisatie van dit project.’

Is het nu tijd om te ontspannen of staat er nog meer op de agenda?

‘We nemen nu de tijd om te genieten van het resultaat en denken tegelijkertijd alweer volop na over onze volgende ambities. We zoeken altijd naar manieren om onszelf en onze website te verbeteren. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een uitbreiding van ons aanbod en verfijning van de zoek- en filtermogelijkheden.’

Welke rol vul jij bij vakantiedealz precies in?

‘Ik focus mij op samenwerkingen met partners, persreizen, het opzetten van creatieve campagnes en alles wat er komt kijken bij het draaiende houden van vakantiedealz. Alles staat uiteindelijk altijd in het teken van het delen van de beste reistips, inspiratie, en natuurlijk deals, met onze doelgroep.’

Hoe beïnvloedt jouw passie voor reizen de manier waarop je jouw werk doet?

‘Mijn passie voor reizen is de drijvende kracht achter mijn werk. Dit stelt mij in de gelegenheid om authentieke en persoonlijke reistips te delen. Om onze volgers te inspireren de wereld te verkennen. Ik geloof dat reizen enorm veel toevoegt en wil deze ervaring graag met anderen delen.’

Wat kunnen we in de toekomst nog meer van vakantiedealz verwachten?

‘We blijven ons richten op het inspireren en informeren van onze volgers met de beste reistips en deals. En we blijven onze website verbeteren en uitbreiden om aan de verwachtingen van onze bezoekers te voldoen. Er liggen nog veel mooie plannen op de plank. Dus blijf ons volgen!’