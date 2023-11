Duurzaam renoveren een stap in de groene richting

Nederlanders vinden ‘wonen’ het belangrijkste verkiezingsthema. Voor 70 procent van de Nederlanders is het standpunt van een partij over dit thema (zeer) belangrijk of zelfs essentieel! Dat komt vooral omdat de woningmarkt behoorlijk vastzit de afgelopen jaren.

Maar gelukkig zit er weer wat beweging sinds deze zomer. Als je op dit moment zelf overweegt je huis te verkopen, is het slim om aan renovaties en aanpassingen te denken en investeringen te doen die waarde-verhogend zijn. Zo kun jij een knalrode keuken of roze badkamer misschien prachtig vinden, maar lang niet iedereen wordt daar enthousiast van. En al helemaal als er te weinig is gedacht aan duurzaamheid in je huis, twijfelen kopers tegenwoordig.

Renoveren zorgt voor waardeverhoging

Op een duurzame manier je badkamer renoveren kan de waarde van je huis dan ook flink verhogen. Het installeren van energiezuinige verlichting, isolatie en waterbesparende armaturen, kunnen leiden tot lagere energie- en waterrekeningen voor toekomstige bewoners. Potentiële kopers zijn vaak bereid meer te betalen voor een woning die lagere operationele kosten met zich meebrengt. Wat kun je allemaal doen?

Een van de grootste uitdagingen in de badkamer is het verminderen van het waterverbruik. Dit kan worden bereikt door het installeren van waterbesparende armaturen zoals low-flow douchekoppen en toiletten met dubbele spoelstand. Deze aanpassingen verminderen aanzienlijk het waterverbruik, wat niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook kan leiden tot lagere waterrekeningen. Voorbeelden kun je vinden bij Sanitairwinkel. Naast het installeren van waterbesparende armaturen, kun je ook bewust omgaan met water in de badkamer. Moedig gezinsleden dan ook aan om korter te douchen, de kraan niet onnodig te laten lopen en lekkende kranen of leidingen direct te repareren. En overweeg het gebruik van energiezuinige verlichting, zoals LED-lampen. Installeer een thermostaat die je in staat stelt om de temperatuur van je warmwaterboiler beter te regelen. Goede isolatie van muren en vloeren kan ook bijdragen aan het verminderen van de energiebehoefte van de badkamer.

Milieuvriendelijke materialen en hergebruik

Bij het kiezen van materialen voor je badkamerrenovatie kun je bijvoorbeeld kiezen voor gerecyclede of duurzame materialen, zoals bamboe, gerecycled glas, of FSC-gecertificeerd hout. En probeer zoveel mogelijk bestaande elementen en materialen te hergebruiken in plaats van alles weg te gooien. Het verminderen van afval is een belangrijk onderdeel van duurzaam renoveren. Als je toch nieuwe materialen moet kopen, zorg er dan voor dat je oude materialen op een verantwoorde manier recyclet.

Het duurzaam renoveren van je badkamer is dus niet alleen goed voor het milieu en een gezondere leefomgeving, maar ook voor je portomonnee. Het verhoogt de waarde van je huis en kan leiden tot langdurige kostenbesparingen door water- en energiebesparing, Door het gebruik van milieuvriendelijke materialen en bewust watergebruik kun je een verschil maken!