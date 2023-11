Hoe duurzaam is een elektrische fiets?

Als we vandaag de dag iets kopen moeten we ons eigenlijk meteen afvragen hoe lang het gekochte goed meegaat. We moeten immers af van de ‘wegwerpmaatschappij’. Dat geldt natuurlijk ook voor elektrische fietsen. Die zijn voorzien van een accu die bij normaal gebruik zo’n 5 jaar dienst kan doen. Als de accu niet meer goed oplaadt, moet hij worden vervangen. Maar je kunt in zo’n geval ook kiezen voor revisie. De accu wordt dan nieuw leven ingeblazen waarna hij opnieuw een jaar of 5 mee kan. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het reviseren van fietsaccu’s, zoals KWS Seuren. Je kunt je accu naar hen opsturen en korte tijd later heb je hem weer in huis en kun je weer jarenlang met veel plezier fietsen.

De elektrische fiets is enorm populair

Was een elektrische fiets pakweg een jaar of tien geleden nog een uitzondering, vandaag de dag zie je ze steeds meer op de weg. Zelfs de echte diehards die het nog lang hebben volgehouden om zelf te blijven trappen, gaan steeds vaker voor de bijl. Want het is toch wel erg lekker, zo’n fiets met een accu die je een handje helpt als je een helling op moet of tegen de straffe wind op de dijk in moet rijden. Zeker als je dagelijks op de fiets zit voor de rit naar school of werk. Dan kom je toch wat minder buiten adem op je bestemming aan als je niet zo hard hoeft te trappen.

Zorg dat je de accu van je fiets goed oplaadt

De levensduur van de accu van een elektrische fiets kun je zelf nog wel een beetje beïnvloeden. Bijvoorbeeld door deze op te laden volgens de aanwijzingen in de handleiding. Die zegt onder meer dat je de accu ook op moet laden als je de fiets even niet gebruikt. Niet elke dag, maar eens per week. Als je slechts korte afstanden rijdt hoef je de accu niet elke dag op te laden als je een rit hebt gemaakt. Natuurlijk wil je wel voorkomen dat je zonder stroom komt te staan als je nog naar huis moet rijden, dus het is soms ook een beetje uitproberen hoe vaak het nodig is om de accu bij te laden. Het is in ieder geval niet verstandig om de accu helemaal leeg te rijden voordat je hem weer oplaadt.

Wat gebeurt er met een elektrische fiets als die wordt afgedankt?

Er is een levendige handel in gebruikte elektrische fietsen. Als je je fiets inruilt voor een nieuwe is de kans dus groot dat je er nog een goede prijs voor krijgt en dat je oude fiets later een nieuwe eigenaar krijgt. Elektrische fietsen die worden afgedankt worden gedemonteerd en de materialen worden voor zover mogelijk ingezet voor hergebruikt. Dat geldt ook voor de accu. Die kan minstens 1 of soms 2 keer worden gereviseerd om vervolgens nog een aantal jaren dienst te kunnen doen. Als de accu wordt afgedankt wordt ook deze gedemonteerd en worden de grondstoffen voor zover mogelijk hergebruikt.